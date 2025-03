Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Mieke schreeuwt om hulp en Véronique wil het goed maken met Cédric. Lars voelt zich ongemakkelijk bij Stefanie, Jamila blijft liegen en Ward maakt een vreemde opmerking. Benny's eigenaardige gedrag wekt argwaan bij Samira. Louise komt dankzij Rube tot inzicht. Cédric is woedend. Niko staat op ontploffen en duikt op bij Mieke.

Maandag 17 maart 2025 - aflevering 7623

Mieke kampt met schuldgevoelens en schreeuwt om hulp. Louise vindt begrip bij Rube, die vaker wil afspreken om over Bert te praten. Véronique onderneemt een poging om het goed te maken met haar zoon. Cédric voelt zich echter verraden en ontwijkt haar. Ward houdt Yoko's vrienden in de gaten.



Dinsdag 18 maart 2025 - aflevering 7624

Lars voelt zich ongemakkelijk in de buurt van Stefanie. Vanessa, Mathias en Yoko vieren een geslaagde overname van de Foodbar. Tot Ward opdaagt en roet in het eten strooit. Jamila blijft liegen tegen haar moeder, waardoor ze onbedoeld alleen maar meer argwaan wekt.



Woensdag 19 maart 2025 - aflevering 7625

Er wacht Jamila een onaangename verrassing. Jelle geeft Stefanie een duwtje in de rug. Ward maakt een vreemde opmerking over Mathias. Yoko is zich van geen kwaad bewust. Véronique wil de sollicitatieprocedure voor de job van CSO opnieuw opstarten, maar krijgt een koude douche.



Donderdag 20 maart 2025 - aflevering 7626

Benny's eigenaardige gedrag doet Samira beseffen dat hij stiekem aan het vasten is. Ze besluit hem te verrassen met zijn lievelingskost. Ondertussen maakt ze zich ook ernstige zorgen over het gedrag van haar dochter Jamila. Rube vindt steun bij Louise en Louise zelf komt dankzij hem tot inzicht.



Vrijdag 21 maart 2025 - aflevering 7627

Cédric is woedend op Véronique. Zij heeft genoeg van alle spanningen en stelt een ultimatum. Stefanie maakt plannen met Lars en heeft een bijzondere vraag voor Samira. Ward en Jelle lijken samen een fantastische dag te beleven. Niko staat op ontploffen en staat plots voor de deur bij Mieke.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

