Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Benny wil dat Benny de waarheid vertelt, Véronique wil Zjef koste wat kost terug in de Foodbar. Joris gaat ver in zijn verdachtmakingen, Brahim voelt zich schuldig en Yoko wil blokken. Jamila gaat in tegen Julia en Joris dreigt betrapt te worden. Brigitte krijgt rozen, Véronique is eenzaam en Stefanie wil alles opbiechten aan Hanne. De verjaardag van Hanne komt dichterbij. Marcel daagt plots op bij Brigitte. Vanessa kwetst Mathias.

Maandag 2 december 2024 - aflevering 7548

Stefanie doet Benny een belofte. Hij wil echter dat ze Lars de waarheid vertelt. Mieke is in shock wanneer Leens gsm wordt aangetroffen. Joris zaait ondertussen nog meer twijfel. Ilja sluit zich af van alles en iedereen. Véronique dringt aan op Zjefs tijdelijke terugkeer naar de Foodbar.



Dinsdag 3 december 2024 - aflevering 7549

Joris oppert dat de dood van Leen een passionele moord kan geweest zijn en gaat ver in zijn verdachtmakingen. Brahim voelt zich schuldig en bedenkt een manier om Ilja te helpen en de waarheid aan het licht te brengen. Yoko wil blokken, maar moet noodgedwongen werken in de Foodbar. Ze doet Véronique een voorstel.

Woensdag 4 december 2024 - aflevering 7550

Jamila protesteert tegen Julia's plan, maar krijgt een duidelijke waarschuwing. Rutger vraagt haar om discretie. Niko vindt dat Hanne kortaf reageert en ontdekt wat er speelt. Jan vreest voor de toekomst van de Foodbar. Joris werkt verder aan zijn plan, maar dreigt betrapt te worden.

Donderdag 5 december 2024 - aflevering 7551

Brigitte krijgt rozen van een onbekende afzender. Ze wordt geconfronteerd met het artikel over Marcel in een roddelblaadje, maar doet dit af als onzin. Véronique voelt zich eenzaam, terwijl de andere dames in de Jan & Alleman repeteren voor de benefiet. Stefanie staat op het punt om alles op te biechten aan Hanne.

Vrijdag 6 december 2024 - aflevering 7552

Stefanie breekt onder haar schuldgevoel. Jan ziet op tegen de verjaardag van Leen. Yoko heeft een idee. Onverwacht nieuws zet een domper op de feestvreugde. Brigittes twijfels over Marcel groeien, tot hij plots opdaagt. Een grappig bedoelde opmerking van Vanessa komt hard aan bij Mathias.

