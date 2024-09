Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 23 september 2024 - aflevering 7498

Jan voelt zich schuldig over wat er is gebeurd. Vanessa wil weten wie de persoon is voor wie Mathias hun relatie op het spel heeft gezet. Brahim is boos omdat Louise hem niet betrokken heeft bij haar beslissing over Wolff & Bos. Ook Brigitte is boos en voelt zich gepasseerd. Georgine zet het huishouden van de familie Coppens naar haar hand, maar dat is niet naar de zin van Samira.



Dinsdag 24 september 2024 - aflevering 7499

Voor Vanessa is het duidelijk dat zij voor Mathias altijd tweede keuze is geweest. Lars trekt een muur op en sluit zich ook op het werk af voor Stefanie. Op aanraden van Véronique zoekt hij hulp bij een psycholoog. Rudi stelt vast hoe erg Karl eraan toe is en doet hem een voorstel. Tot groot ongenoegen van Zjef.

Woensdag 25 september 2024 - aflevering 7500

De manier waarop Georgine haar huishouden reorganiseert zint Samira niet. Ondertussen geeft Samira Lars een duidelijke waarschuwing. Joris aast op de aandelen van Brigitte en probeert subtiel om haar te manipuleren. Zjef verzint een smoes om niet alleen te moeten zijn met Karl. Mathias stort zijn hart uit bij Mieke en Jan.



Donderdag 26 september 2024 - aflevering 7501

Mathias heeft geen zin om nog onder hetzelfde dak te wonen met Vanessa. Ook een regeling treffen rond Victor blijkt niet zo evident. Lars en Véronique voelen zich koud gepakt door Hanne en Brigitte. Véronique beseft dat dit een oorlogsverklaring is. Benny en Georgine hebben een verrassing voor Samira. Yoko probeert een gestresseerde Jelle op te beuren.

Vrijdag 27 september 2024 - aflevering 7502

Niet beschikbaar



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

