Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Zjef moet een moeilijke keuze maken. Jan geeft Yoko tips, Mathias wil met Lars gaan praten. Joris lijkt zijn plannen niet te hebben losgelaten. Samira is blij met de beslissing die ze heeft genomen en Mieke wil snel haar verloving regelen. Zjef is nerveus en Hanne wil zich niet laten pushen. Jan waarschuwt Mieke voor Joris. Zjef piekert over Karl.

Maandag 2 september 2024 - aflevering 7483

Zjef komt voor een moeilijke keuze te staan. Samira beseft dat ze één van haar jobs moet opgeven om voor haar gezin te zorgen. Ze kan echter onmogelijk kiezen welke. Jelle is bezorgd over Jan en geeft Yoko tips om hem erbovenop te helpen.



Dinsdag 3 september 2024 - aflevering 7484

Stefanie kijkt op tegen het bezoek aan de gynaecoloog. Mieke vraagt duidelijkheid over de hiërarchie bij CoBrew. Mathias wil met Lars gaan praten. Véronique en Rudi hopen dat Samira haar contract wil verlengen. Jan krijgt belangrijk nieuws van inspecteur Kennis. Woensdag 4 september 2024 - aflevering 7485

Samira heeft vrede met de beslissing die ze heeft genomen, al begint het gemis toch al te komen. Hanne geeft haar een vriendelijke waarschuwing. Stefanie kan het verdict van de dokter moeilijk verzwijgen. Mieke wil vaart zetten achter haar verloving, maar Joris blijkt zijn plannen niet te hebben losgelaten.

Donderdag 5 september 2024 - aflevering 7486

Lars wil naar Parijs vertrekken, maar Stefanie heeft besloten om thuis te blijven. Hanne vindt dat ze zich niet moet laten pushen. Benny wil Samira helpen en besluit om als gezin het huishouden van haar over te nemen. Zjef is erg nerveus voor de afspraak met Karl. Mieke twijfelt of ze Joris wel kan vertrouwen. Vrijdag 6 september 2024 - aflevering 7487

Zjef piekert over Karl, maar Rudi vreest dat hij spijt zal krijgen als hij hem niet helpt. Jan vindt dat Mieke moet opletten met Joris. Hanne dringt er bij Véronique op aan om haar rapport te lezen. Het resultaat valt haar tegen. Joris probeert Véronique te helpen, maar krijgt dan onverwacht nieuws.

