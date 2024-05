Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Hanne en Brahim hebben een discussie die escaleert. Mieke ontdekt iets vreemds. Jan wordt verrast, Hanne en Samira staan oog in oog en Joris gooit extra roet in het eten. Lars twijfelt steeds meer aan zijn relatie en Mieke trekt aan de alarmbel. Jelle houdt vol dat hij geen kant wil kiezen. Het gaat stevig bergaf met CoBrew. Stefanie wil Benny niet meer zien. Mieke maakt Vanessa attent op een mysterieuze factuur.

Maandag 27 mei 2024 - aflevering 7454

Een discussie tussen Hanne en Brahim escaleert verder. Ook Louise is woedend op Hanne. Het voorval vreet ook aan Samira. Cédric wil weten waarom Jill haar thuis zo verborgen houdt en bombardeert haar met vragen. Mieke doet een vreemde ontdekking.



Dinsdag 28 mei 2024 - aflevering 7455

Jan wordt verrast in de Jan & Alleman. Rudi heeft een goed verjaardagscadeau voor Zjef in gedachten. Véronique laat Mieke weten dat ze nog een appeltje te schillen heeft met Hanne. Hanne en Samira staan oog in oog met elkaar. Joris gooit nog meer roet in het eten.

Woensdag 29 mei 2024 - aflevering 7456

Lars hoort van Raven dat Stefanie met hem naar een feestje is geweest. De twijfels over zijn relatie groeien en hij spreekt Stefanie erover aan. Bij CoBrew nemen verschillende medewerkers ontslag en ook één van hun beste partners dreigt het contract niet te verlengen. Mieke trekt aan de alarmbel.



Donderdag 30 mei 2024 - aflevering 7457

Louise wil dat Jelle zijn nek uitsteekt voor zijn beste vriend, maar die houdt vol dat hij geen kamp wil kiezen. Vanessa hoort dat Mieke een contractvoorstel heeft gekregen van Vermeulen. Hij maakt de dames duidelijk dat CoBrew op de ondergang afstevent. Stefanie wil praten met Lars.

Vrijdag 31 mei 2024 - aflevering 7458

Jelle vindt dat Cédric hem in de steek laat. Hij wil Anna en Albert overtuigen om extra te investeren in de DreamCatcher. Samira wil dat Stefanie met Benny praat, maar zij wil hem niet meer zien. Lars pleit er bij Véronique voor om Hanne alsnog mee te nemen naar Londen. Mieke maakt Vanessa attent op een mysterieuze factuur.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!