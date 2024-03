Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique voelt zich een indringer bij Linus. Benny weet niet wat hij hoort en Jan is niet tes preken als hij het plan van de jongeren hoort. Lars wil Rudi op andere gedachte brengen. Cédric is moe. In de brouwerij wordt spannend gewacht op nieuws van Sam en Jan is eenzaam. Jamila praat op Brahim in, maar die wil niet luisteren. Zjef wil zich om Hanne ontfermen. Joris merkt dat Lars treurt om Stefanie. Er wacht Brahim een onaangename verrassing.

Maandag 1 april 2024 - aflevering 7409

Jelle, Louise en Brahim bedenken een plan en gebruiken de Jan en Alleman als lokaas. Dat blijkt niet zonder risico. Véronique voelt zich een indringer in het huis van Linus. Hij doet haar een voorstel. Benny weet niet wat hij hoort wanneer Stefanie hem nieuws te melden heeft. Hij besluit Lars te zeggen waar het op staat.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 7410

Jan is niet te spreken over het plan van Louise, Brahim en Jelle. Zjef en Rudi stellen een weddenschap op. Nu Hanne er alleen voorstaat bij Wolff & Bos komt er van alles op haar af. Brigitte en Lars doen een laatste poging om Rudi op andere gedachten te brengen. Cédric draait dubbele shiften en is vermoeid. Woensdag 3 april 2024 - aflevering 7411

Niko, Hanne, Rudi en Zjef wachten bang af op nieuws van Sam. Brahim luistert een gesprek van Jamila af en is in shock van wat hij hoort. Jan voelt zich eenzaam en zoekt allerlei manieren om toch gezelschap te hebben. Hij hoopt dat Cédric terug bij hem intrekt.

Donderdag 4 april 2024 - aflevering 7412

Jamila probeert op Brahim in te praten, maar hij gelooft haar niet. Jelle, Benny en Mathias willen Jan gezelschap houden. Jan zelf reageert echter afwijzend. Zjef wil zich over Hanne ontfermen, maar zij maakt duidelijk dat ze zich beter voelt. Véronique worstelt met twijfels over haar en Linus. Vrijdag 5 april 2024 - aflevering 7413

Joris merkt dat Lars treurt om Stefanie. De situatie valt ook Stefanie zwaarder dan gedacht. Zjef wil dat Cédric stopt met het combineren van twee jobs. Cédric vertikt het echter om gas terug te nemen en vertrouwt op energiedrankjes om de avond door te komen. Brahim belt Louise met nieuws. Er wacht hen een onaangename verrassing.

