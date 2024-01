Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars besluit om open kaart te spelen. Benny wil zich excuseren bij Alfons en Mieke lucht haar hart. Vanessa is trots op Mathias, Niko wakkert het wantrouwen van Hanne verder aan. Cédric zoekt bevestiging. Zjef krijgt de wind van voor. Raven staat voor een belangrijke evaluatie en Véronique gaat opnieuw bij Linus langs. Jelle is onderweg naar Raven, maar wordt onderschept.

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 7364

Mieke en Niko krijgen een onverwachte mail. Lars besluit ondertussen om Véronique in te lichten over zijn verhouding met Mieke. Benny wil Willy's verhaal in twijfel trekken, maar moet inzien dat hij hem verkeerd heeft ingeschat. Hij wil zich verontschuldigen tegenover Alfons. Yoko heeft een verrassend voorstel voor Cédric.



Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 7365

Mieke merkt dat Niko de echtscheiding vlug achter de rug wil hebben. Ze lucht haar hart... bij Hanne. Yoko legt de bal in Cédrics kamp, maar hij reageert gefrustreerd. Véroniques woorden brengen hem tot inzicht. Vanessa is trots op Mathias, maar hij moet flink wat plagerige opmerkingen incasseren.

Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 7366

Niko wakkert Hannes wantrouwen verder aan. Mieke heeft Niko iets te vragen. Yoko krijgt gemengde reacties op haar initiatief en ook Cédric is op zoek naar bevestiging. Hij kan er niet om lachen wanneer blijkt dat het nieuws al circuleert. Mathias gaat weer sporten, maar wordt geplaagd door grapjes en opmerkingen. Véronique is goedgezind en kijkt uit naar haar afspraak.



Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 7367

Vanessa maakt Zjef duidelijk dat het zijn schuld is dat Mathias niet meer wil meewerken aan de act. De mannen starten een charmeoffensief om hem weer in te lijven. Louise komt met een idee. Benny hoort van Samira dat Jamila twijfelt aan haar gevoelens voor Jelle. Raven is zenuwachtig voor zijn evaluatie.

Vrijdag 2 februari 2024 - aflevering 7368

Véronique wil niets kwijt over haar laatste afspraak met Linus. Ze gaat opnieuw bij hem langs. Jamila is niet blij met Jelles voorstel. Benny, Samira, Emiel en de kinderen doen een verrassende ontdekking. Raven komt voor een grote test te staan en gaat een gesprek aan met Selin. Jelle is onderweg naar Raven, maar wordt onderschept.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

