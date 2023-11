Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Vanessa wil niet weten van het voorstel van Louise. Jamila is ten einde raad. Emiel is in paniek wanneer hij het bidprentje van zijn moeke verliest en Cédric komt iets te weten. Véronique slaagt erin om verdeeldheid te zaaien. Niko en Hanne smeden plannen. Maar dan krijgt Niko post die hem ontmoedigt. Yoko wordt voor de keuze gesteld, Vanessa maakt zich op voor een juridische strijd en Jelle heeft de moed opgegeven.

Maandag 27 november 2023 - aflevering 7324

Vanessa is niet te spreken over Louises voorstel. Ook Mathias wil zich niet zomaar onder druk laten zetten. Louise zoekt op haar beurt steun bij haar familie. Jamila hoopt eindelijk van Daniel af te zijn. Wanneer blijkt dat hij nog niet klaar is met haar, is ze ten einde raad. Jelle probeert zijn gedachten te verzetten en stort zich op zijn studies.



Dinsdag 28 november 2023 - aflevering 7325

Brahim is opgelucht dat Jamila geen contact meer heeft met Daniel. Hij hoopt dat het terug goedkomt tussen haar en Jelle. Wanneer Emiel het bidprentje van zijn moeke verliest, vreest hij dat hij niet zal slagen voor zijn rijexamen. Benny en Samira proberen hem nieuwe hoop te geven. Cédric ontdekt wie de crush is van Louise.

Woensdag 29 november 2023 - aflevering 7326

Samira heeft een verrassing voor Emiel. Cédric wil met Yoko praten over Spanje, maar zij heeft alweer een afspraak. Véronique grijpt haar kans om verdeeldheid te zaaien. Niko en Hanne verzinnen plannen om Miekes hart te veroveren.



Donderdag 30 november 2023 - aflevering 7327

Jelle is bang voor een afwijzing van Jamila. Wanneer iedereen hem pusht om contact met haar op te nemen, besluit hij de sprong toch te wagen. Niko heeft nog hoop in zijn relatie met Mieke. Maar wanneer hij de echtscheidingspapieren krijgt, zoekt hij steun bij Hanne. Cédric stelt Yoko voor een keuze.

Vrijdag 1 december 2023 - aflevering 7328

Hanne is bang dat Niko Mieke niet kan loslaten. Samira vermoedt dat er meer aan de hand is. Vanessa is bang dat Louise Victor zal meenemen en maakt zich klaar voor een juridische strijd. Vanessa vindt dat Yoko aan haar toekomst moet denken. Jan vindt dat Jelle Jamila niet mag loslaten, maar Jelle heeft de moed opgegeven.



