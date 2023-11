Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Cédric en Yoko hebben groot nieuws, Vanessa is in shock en Fill wil Mieke terug in de brouwerij. Jamila ontdekt een leugen van Brahim. Jan krijgt een vervelend telefoontje. Emiel wil heel graag zijn rijbewijs behalen en Jelle is op zoek naar bewijzen. Benny ontdekt wie achter de telefoontjes van Jan zit. Raven lijkt in een diepe put te belanden.

Maandag 13 november 2023 - aflevering 7314

Cédric en Yoko hebben Véronique, Mathias en Vanessa groot nieuws te vertellen. Niet iedereen reageert echter zoals verwacht. Lars probeert Benny te overhalen om zijn jogbuddy te worden. Vanessa is in shock door wat ze in het studentenhuis ziet. Finn wil dat Mieke terugkomt naar de brouwerij. Raven en Chloe belanden in een hachelijke positie.



Dinsdag 14 november 2023 - aflevering 7315

Cédric heeft nog niets van Véronique gehoord sinds hun laatste gesprek. Yoko raadt hem af om contact te zoeken. Jelle foetert omdat zijn schooltaak op mysterieuze wijze van zijn laptop is verdwenen. Jamila ontdekt dat Brahim gelogen heeft over waar hij was. Yoko krijgt het aan de stok met een dronken klant. Jan krijgt een vervelend telefoontje. Woensdag 15 november 2023 - aflevering 7316

Yoko raadt Cédric aan om Véroniques afstand te respecteren. Hij wil het echter met haar uitpraten. Jan vertelt Yoko over het telefoontje dat hij kreeg. Volgens haar gaat het om een flauwe grap. Emiel is ervan overtuigd dat hij volgende week zijn rijbewijs zal kunnen halen. Wanneer Benny en Samira hem met de neus op de feiten drukken, reageert hij furieus.

Donderdag 16 november 2023 - aflevering 7317

Emiel is boos op Samira en wil dat Brahim hem helpt met zijn rijexamen. Die staat daar echter niet voor te springen. Emiel neemt dan halsoverkop een drastische beslissing. Jelle probeert een bewijs te vinden van Daniels diefstal, maar hij heeft zijn sporen grondig uitgewist. Jelle is bovendien in alle staten wanneer Daniel ook nog eens Jamila op date vraagt. Vrijdag 17 november 2023 - aflevering 7318

Benny ontdekt wie er achter de telefoontjes van Jan zit. Niko peilt bij Hanne naar Mieke. Hij besluit dat er nog een kans bestaat dat het goedkomt tussen hen. Jelle reageert woedend wanneer hij verneemt dat Jamila op date gaat met Daniel. Daniel zelf doet Jamila een dubieus voorstel. Benny en Samira raken de controle over Emiel kwijt. En ook Raven lijkt in een diepe put te belanden.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!