Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Brahim ontdekt waarom Jelle en Jamila uit elkaar zijn. Niko vliegt uit tegen Rudi en Zjef. Yoko waarschuwt Véronique, Hanne komt in de problemen en Raven vangt bot bij Lars. Jelle wordt aan de schandpaal genageld. Samira's verrassing neemt een onverwachte wending. Hanne heeft steeds meer last van eenzaamheid. Brigitte wil Raven in een afkickcentrum. Jelle zoekt bewijzen tegen Sam. Rudi eist dat Zjef zich over zijn angsten zet.

Maandag 2 oktober 2023 - aflevering 7284

Jelle wil antwoorden en gaat de confrontatie aan. Hij botst echter op een muur. Brahim ontdekt ondertussen de waarheid over de breuk tussen Jelle en Jamila. Benny wil meer weten over Alfons' bekentenis. Vanessa denkt dat hij fantasie en realiteit door elkaar haalt. Niko vliegt uit tegen Zjef en Rudi.



Dinsdag 3 oktober 2023 - aflevering 7285

Jelle wordt gevraagd om een geheim te bewaren. Sam wil zich samen met Niko in het openbaar begeven, maar stuit op onbegrip en commentaar. Yoko waarschuwt Véronique om Cédric niet teleur te stellen. Benny dringt er bij Alfons op aan om de waarheid te vertellen. Hanne komt in de problemen bij Lars en Véronique. Woensdag 4 oktober 2023 - aflevering 7286

Rudi wil dat Hanne vertelt wat er op haar lever ligt. Voor haar is het echter te laat. Raven vraagt Lars om geld, maar vangt bot. Hij zoek een andere manier om toch te krijgen wat hij wil. Jelle excuseert zich bij Benny, maar wordt openlijk aan de schandpaal genageld. Een verrassing van Samira neemt een onverwachte wending.

Donderdag 5 oktober 2023 - aflevering 7287

De eenzaamheid begint alsmaar meer op Hanne te wegen. Ze neemt een besluit. Jelle zoekt een manier om bewijzen te vinden tegen Sam. Brigitte wil Raven naar een afkickcentrum sturen, maar hij haalt onbedoeld fel naar haar uit. Rudi houdt zijn opgesloten leven niet langer vol en eist dat Zjef zich over zijn angsten zet. Vrijdag 6 oktober 2023 - aflevering 7288

Zjef besluit Niko te helpen. De beslissing van Hanne valt Rudi zwaar. Hij vreest dat hij het anders had moeten aanpakken, maar ontdekt dan de schetsen voor de collectie waar ze aan werkte. Lars gaat wanhopig op zoek naar Ravens voorraad. Benny duikt in het krantenarchief, op zoek naar antwoorden op zijn vragen. De feiten zijn niet wat hij had verwacht.

