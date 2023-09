Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Vanessa kijkt uit naar haar nieuwe start, Niko breekt zijn voorwaarden en Jamila stort zich op haar modellenwerk. Met Raven gaat het van kwaad naar erger, Sam is doodsbang en Jelle maakt stiekem een promofilmpje voor Jamila. Brahim wil bewijzen dat hij volwassen is, maar dat loopt uit de hand. In de brouwerij bereiken de spanningen een hoogtepunt.

Maandag 4 september 2023 - aflevering 7264

Vanessa kan niet snel genoeg in haar nieuwe, oude job vliegen. Wanneer blijkt dat ze zal vervangen worden door een knappe dame, besluit ze toch wat langer te blijven. Brigitte vreest dat de werknemers bij Wolff & Bos misbruik zullen maken van de situatie. Niko breekt zijn voorwaarden...



Dinsdag 5 september 2023 - aflevering 7265

Rudi vindt dat Niko het voordeel van de twijfel verdient. Volgens Zjef is Niko echter de enige verantwoordelijke voor wat er is gebeurd. Jamila stort zich op haar modellenwerk, maar haar positieve spirit verdwijnt al snel als sneeuw voor de zon. Een emotionele Jelle gaat de confrontatie aan met Sam. Woensdag 6 september 2023 - aflevering 7266

Ravens gemoedstoestand gaat van kwaad naar erger. Ondertussen worstelt Jelle met de breuk met Jamila. Toch wil hij weten hoe haar casting is verlopen. Benny vindt dat Samira Brahim te fel bemoedert. Sam is doodsbang maar vindt troost bij Niko. Donderdag 7 september 2023 - aflevering 7267

Niko is in de war door zijn gevoelens voor Sam en schuldgevoelens tegenover Mieke. Jelle maakt stiekem een promofilmpje voor Jamila, dat al snel razend populair wordt. Samira wil dat Brahim zich volwassen begint te gedragen. Hij heeft het gevoel dat zij hem onderschat en wil zich bewijzen. Vrijdag 8 september 2023 - aflevering 7268

Brahim wil zijn volwassenheid bewijzen, maar de taakjes worden hem teveel. De situatie loopt dan ook grandioos uit de hand... Hanne bereidt zich voor om alleen te gaan wonen. Ze beseft dat ze niet zal rondkomen met haar eigen inkomen en op zoek moet naar een room mate. In de brouwerij bereiken de spanningen een hoogtepunt. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.