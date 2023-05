Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 7224

Lars hoopt op meer van Véronique, maar zij kan nog niet geloven dat de nachtmerrie voorbij is. Op Wolff & Bos wil Brigitte de hogere opbrengsten investeren. Daarover is echter geen eensgezindheid. Vanessa voelt zich onveilig in huis.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 7225

Zjef is bang voor zijn controle en probeert uitvluchten te zoeken om niet te moeten gaan. Yoko helpt Jan bij het vinden van een nieuwe match. Ze concentreert zich op zijn datingprofiel, maar Jan zelf vindt het moeilijk om een keuze te maken. Tot hij zelf een verzoek krijgt. Emiel zit in zak en as.

Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 7226

Benny probeert Emiels vertrouwen terug te winnen, maar slaagt daar niet meteen in. Jan wordt op date gevraagd door Katrien. Mieke en Niko raken het niet eens over hun plannen. Ze klampen Rudi en Zjef aan, in de hoop goede raad van hen te krijgen.

Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 7227

Niko vreest dat Mieke zich bedacht heeft. Jan wil zijn date met Katrien rustig aanpakken. Zij stelt echter meteen een nieuwe date voor. Lars broedt op plannen voor een teambuilding, maar stoot op verzet. Ondertussen raapt hij ook zijn moed bij elkaar om Véronique op date te vragen.

Vrijdag 12 mei 2023 - aflevering 7228

Mieke krijgt slecht nieuws te horen. Niko reageert echter opgelucht. Zjef wacht vol spanning op zijn resultaten. De zenuwen worden hem te veel. Vanessa en Mathias vinden een USB-stick terug en zijn geschokt door de beelden die erop staan.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!