Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

In 'Familie' zinderen de gebeurtenissen van de seizoensfinale nog na. Samira wordt gemeden door haar kinderen en Eva heeft nieuws voor Rudi. Cédric wil Yoko verzoenen met haar moeder, Niko glijdt uit over een speeltje van Finn. Voor Louise is de maat vol. Benny moet Brahim gaan zoeken en Hanne merkt iets vreemds op bij Wolff & Bos.

Maandag 9 januari 2022 - aflevering 7139

De gebeurtenissen tussen Véronique, Lars en Koen zinderen nog na. Ook de situatie tussen Quinten en Raymond is hoogst onduidelijk. Rudi kan Eva niet overtuigen om Finn bij hen te laten. Ilja worstelt met heel wat vragen, terwijl Brahim zich opsluit.

Dinsdag 10 januari 2022 - aflevering 7140

Louise en Jelle praten met Henk over de muzikale overlast die hij veroorzaakt. Jelle dreigt zijn geduld te verliezen. Eva heeft nieuws voor Rudi. Brahim wil nog altijd niet met zijn moeder praten. Jamila is klaar voor een volgende stap. Woensdag 11 januari 2022 - aflevering 7141

Op kot groeit de frustratie rond Henk. Zeker wanneer Jelle en Louise een wansmakelijke ontdekking doen in de koelkast. Brahim blijft zijn moeder afblokken en gaat zelfs niet meer werken. Ook Ilja en Jamila ontwijken Samira. Donderdag 12 januari 2022 - aflevering 7142

Cédric wil Vanessa en Yoko met elkaar verzoenen. Mathias denkt dat er meer aan de hand is en deelt zijn vermoeden met Vanessa. Niko glijdt uit over een speeltje van Finn. Zijn reis naar China komt daardoor in gevaar. Jamila praat met Brahim. Vrijdag 13 januari 2022 - aflevering 7143

Voor Louise is de maat vol. Ze organiseert een kotbijeenkomst en wil afspraken maken met haar kotgenoten. Samira wil dat Benny Brahim gaat zoeken. Finn wil zich bij Niko verontschuldigen. Cédric wil Yoko zien, maar wordt afgewimpeld. Hanne merkt iets vreemds bij Wolff & Bos. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!