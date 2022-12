Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 19 december 2022 - aflevering 7124

Brahim licht Jamila vroegtijdig in over de beslissing van Jelle. Finn moet opnieuw naar school gaan, maar wil niet. Zjefs aanpak brengt niet het gewenste resultaat. Louise maakt zich zorgen over Véronique. Koen komt ondertussen verrassend uit de hoek.

Dinsdag 20 december 2022 - aflevering 7125

Quinten probeert in te breken in de laptop van Mathias. Raymond wil dat hij ook een poging doet bij Mieke. Finn krijgt een crisis op school. Koen weigert Rudi echter toelating te geven om haar te gaan ophalen. Bij Wolff & Bos valt het op dat Véronique er niet gelukkig bijloopt.

Woensdag 21 december 2022 - aflevering 7126

Mathias overtuigt Rudi van Lars' onschuld. Ook Hanne, Louise en Raven beseffen dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Koen beseft dat het wantrouwen groeit. Cédric doet een ontdekking en Quinten moet Hanne iets vertellen.

Donderdag 22 december 2022 - aflevering 7127

Louise vindt dat Jelle inspraak moet hebben in de beslissing van Sterre. Zij heeft haar besluit alvast gemaakt. Yoko krijgt een tijdelijke job aangeboden, maar niet iedereen is daar blij mee. Brigitte confronteert Véronique met nieuwe informatie, maar ze doet een vreemde vaststelling.

Vrijdag 23 december 2022 - aflevering 7128

Raymond eist dat Quinten doorzet met de fraude. Hanne vertrouwt het zaakje steeds minder. Lars en Koen proberen Cédric aan hun kant te krijgen. Koen kan zijn frustraties echter niet verbergen. Vanessa beleeft een heftige confrontatie en Jelle krijgt een verrassend telefoontje.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!