Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Raven kampt met twijfels over Lars, Finn doet een verrassende ontdekking en Benny wordt bijna betrapt door Koen. Louise beleeft een ongemakkelijk moment. Sterre ziet Jamila en Jelle knuffelen. Koen wordt coördinator op de werkvloer, Eva heeft schokkend nieuws voor Rudi en Benny verliest zijn geduld bij Emiel. Jelle zit in de knoop met zijn gevoelens.

Maandag 28 november 2022 - aflevering 7109

Mathias staat voor een belangrijk moment. Raven twijfelt aan Lars' onschuld. Véronique maakt duidelijk dat ze meer bewijs heeft. Rudi toont Finn waar hij werkt. Zij doet een verrassende ontdekking.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 7110

Benny wordt bijna betrapt door Koen. Diezelfde Koen probeert op Véronique in te praten om Cédric op andere gedachten te brengen. Louise beleeft een ongemakkelijk moment.

Woensdag 30 november 2022 - aflevering 7111

Benny vindt het tijd voor Emiels volgende stap met Lore. Lars helpt hem daarbij. Koen reageert gefrustreerd wanneer Hanne zijn hulp weigert. Sterre is getuige van een warme knuffel tussen Jelle en Jamila.

Donderdag 1 december 2022 - aflevering 7112

Emiel mag niet meer naar de maatwerkplaats. Brahim is er niet over te spreken dat Jamila is gaan paintballen met Jelle. Véronique stelt Koen aan als haar coördinator op de werkvloer.

Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 7113

Louise krijgt een vreemd voorstel van haar professor. Eva belt Rudi met schokkend nieuws. Hij staat voor een moeilijke taak. Jelle zit in de knoop met zijn gevoelens. Benny kan Emiel niet opbeuren en verliest zijn geduld.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!