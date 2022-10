Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Mieke wil Niko tegenhouden, Véronique zit met veel vragen en Quinten is nerveus. Rudi laat een brief achter voor Zjef, Cédric twijfelt om open kaart te spelen. Ian en Kato hebben een nieuw afspraakje en Quinten staat voor een belangrijke dag. Brigitte en Véronique vertrekken samen naar Frankrijk, zowel Hanne als Cédric krijgen slecht nieuws.

Maandag 3 oktober 2022 - aflevering 7069

Mieke wil Niko tegenhouden, maar wordt zelf aan de deur gezet. Véronique blijft tobben over de agenda van Lars. Ze ontdekt waar hij zat tijdens zijn vermeende afspraken met Griet. Victor is ziek. Mathias overweegt om een nanny in te schakelen. Quinten is bloednerveus.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 7070

Vanessa is niet overtuigd van het idee van Mathias om een nanny in te schakelen. Véronique slaagt er niet in om het agendamysterie los te laten. Ze wil zelf naar Noord-Frankrijk rijden. Rudi laat een brief achter voor Zjef. Cédric twijfelt om open kaart te spelen over zijn gevoelens voor Kato.

Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 7071

Mieke gaat niet in op Zjefs voorstel, maar beseft dat er iets moet gebeuren. Op het werk ergert ze zich blauw aan het gedrag van Mathias. Véronique licht Brigitte in over Lars' valse agenda-afspraken.

Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 7072

Mieke is boos op zichzelf na de mislukte toenaderingspoging tot Niko. Ze stort haar hart uit bij Vanessa. Ian en Kato hebben een nieuw afspraakje. Voor Quinten breekt een belangrijke dag aan, maar Hanne is er niet gerust in.

Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 7073

Kato is bang en wil weg van Ian. Ze besluit afstand van hem te nemen. Zjef heeft zijn lesje geleerd. Brigitte en Véronique rijden samen naar Noord-Frankrijk en arriveren bij een chique kasteel. Hanne en Cédric krijgen allebei slecht nieuws.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!