Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 19 september 2022 - aflevering 7059

Kato voelt zich schuldig en besluit aangifte te doen bij de politie. Ze kan hen echter niets vertellen dat ze nog niet wisten. Benny stuit op ongeloof in zijn omgeving; enkel Samira gelooft hem.

Dinsdag 20 september 2022 - aflevering 7060

Mathias gaat terug parttime aan de slag en brengt Victor halftijds naar de crèche. Mieke is kwaad en wil Mathias een compromis voorstellen. Véronique heeft een afspraak in de loft.

Woensdag 21 september 2022 - aflevering 7061

Alfons gelooft zijn zoon nog steeds niet. Benny begint ondertussen spoken te zien en denkt dat iedereen over hem roddelt. Kato besluit om toch naar het kotfeestje te gaan.

Donderdag 22 september 2022 - aflevering 7062

Kato wekt Louise in volle paniek. Zjef wil dat Véronique ervoor zorgt dat Rudi zijn project doorzet. Mathias vraagt Mieke om tijdens een meeting even op Victor te passen, maar zij weigert.

Vrijdag 23 september 2022 - aflevering 7063

Rudi is verrast door het nieuws over Cédric. Kato polst bij Raven naar de situatie tussen Véronique en Lars, en vertelt ook wat ze gehoord heeft over Koen. Ian wil van Jelle weten of Kato vrij is.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

