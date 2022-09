Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Rudi is erg ongerust over Zjef, die zichzelf sterk probeert te houden. Vanessa voelt zich buitengesloten en Jelle overtuigt Hanne. Emiel wordt op straat uitgescholden. Benny grijpt in, maar werkt zichzelf in de problemen. Mathias probeert zijn werk te combineren met de zorg voor Victor. Quinten ziet maar één oplossing voor de nachtmerrie die hij beleeft.

Maandag 12 september 2022 - aflevering 7054

Zjef moet een echo ondergaan. Rudi is erg ongerust, terwijl Zjef zelf zich sterker voordoet dan hij is. Hanne staat voor een loodzware opdracht. Benny neemt Ilja in bescherming.

Dinsdag 13 september 2022 - aflevering 7055

Mathias eist de zorg voor Victor zo erg op dat Vanessa zich buitengesloten voelt. Kato nodigt Cédric uit om mee naar een feestje te gaan. Hanne worstelt met de vraag van Quinten. Jelle trekt haar over de streep. Woensdag 14 september 2022 - aflevering 7056

Louise vreest dat Raven het jobaanbod voor haar heeft afgeslagen en spreekt hem erover aan. Zjef probeert zich sterk te houden voor Rudi. Emiel wordt op straat uitgescholden door een 15-jarige jongen. Benny wil de jongen aanpakken. Donderdag 15 september 2022 - aflevering 7057

Benny zet de jongen die Emiel uitscheldt op zijn plaats. Mathias neemt zich voor om zijn taken als CEO van CoBrew niet meer te verwaarlozen, maar tegelijk toch een goede vader te zijn voor Victor. Vrijdag 16 september 2022 - aflevering 7058

Zjef wacht in spanning op de uitslag van zijn onderzoek. Emiel blijft uitgescholden worden. De jongen heeft ook klacht neergelegd tegen Benny wegens slagen en verwondingen. Quinten zit in een nachtmerrie en ziet maar één oplossing. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!