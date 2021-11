Dit tovert Jeroen Meus deze week op je bord

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Groenteschotel Stroganoff met pompoen en witte boontjes

Een eenvoudige maar superlekkere manier om een evenwichtige vegetarische maaltijd op tafel te toveren? Zoek niet verder. Deze schotel zit boordevol groenten én smaak!

Dinsdag: Gebakken kipfilet met pommes gaufrettes

Op het vel gebakken kip, een rijke choronsaus met tomatencompote en krokante wafelaardappelen. Van dit soort eten word je instant goedgezind, en het resultaat is hoe dan ook verbluffend. Woensdag: Gevulde appel met sinaasappelboter

Dit is echt een winters nagerechtje! Een warme appel gevuld met rozijntjes en noten, overgoten met sinaasappelboter. Donderdag: Gebakken zalm met bloemkoolgratin en gekookte aardappelen

Tijd om nog eens oerdegelijke dagelijkse kost te serveren: een lekker stuk gebakken vis, gekookte patatjes en bloemkoolgratin. Dit is België op een bord! Vrijdag: Pasta met merguez, venkel en saffraan

Deze snelle pasta met pittige merguezballetjes, pikante salami, venkel en saffraan is even eenvoudig als lekker. Kortom, je hebt weer een nieuwe pasta bovenaan je favorietenlijstje staan! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.