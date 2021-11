Dit tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Zalmpastei met boerenkool

Een krakend verse taart van filodeeg gevuld met zalm en boerenkool. Met een frisse salade erbij heb je meteen een heerlijk eindresultaat!

Dinsdag: Mokkapudding met peer en boterwafeltjes

Een supermakkelijk nagerechtje met Belgische peer, mokkapudding en de beste koekjes die er bestaan: boterwafeltjes. De all-time favorite van ongeveer iedereen! Woensdag: Brood met champignons à la grecque en verse boter,

Jeroen gaat aan de slag met een klassieker onder het boterhambeleg: champignons à la grecque. Op een lekkere zuurdesemboterham. Met een laagje verse boter smaakt dat dubbel zo lekker! Donderdag: Everzwijnkoteletjes met gratin, boontjes en pepersaus

Jeroen zorgt vandaag voor een waar feestmaal in een winters jasje. Een heerlijke aardappelgratin met boontjes en spek, kort gebakken koteletjes van everzwijn en een pittige pepersaus. Dit is echt koken! Vrijdag: Orecchiette met broccoli, pancetta en geitenkaas

Deze pasta met een saus op basis van broccoli en geitenkaas, afgewerkt met basilicum en krokante pancetta, moet je gewoon eens maken. Ongelofelijk simpel maar o zo lekker! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.