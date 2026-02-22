Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken kipfilet met roquefortsaus, gratin met pastinaak en veldsla

Aardappelgratin met pastinaak, gebakken kipfilet in een saus van blauwe kaas en veldsla.

Dinsdag: Gebakken rode poon met tomatenrijst

Op het vel gebakken rode poon met zuiderse tomatenrijst.

Woensdag: Gevulde wontons met kip en scampi, chiliolie en opgelegde groenten

Kort gekookte wontonvellen met een vulling van kip en scampi, een pittige olie en kort gegaarde groenten.

Donderdag: Champignonsoep en crostini met duxelle en taleggio

Romige champignonsoep en een toast met duxelle en gesmolten kaas.

Vrijdag: Semifreddo van bloedappelsien met chocoladesaus en nougat

Een Italiaans ijsdessert op basis van room, ei en bloedappelsien, afgewerkt met warme chocoladesaus en stukjes nougat.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

