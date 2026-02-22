Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Gebakken kipfilet met roquefortsaus, gratin met pastinaak en veldsla
Aardappelgratin met pastinaak, gebakken kipfilet in een saus van blauwe kaas en veldsla.
Dinsdag: Gebakken rode poon met tomatenrijst
Op het vel gebakken rode poon met zuiderse tomatenrijst.
Woensdag: Gevulde wontons met kip en scampi, chiliolie en opgelegde groenten
Kort gekookte wontonvellen met een vulling van kip en scampi, een pittige olie en kort gegaarde groenten.
Donderdag: Champignonsoep en crostini met duxelle en taleggio
Romige champignonsoep en een toast met duxelle en gesmolten kaas.
Vrijdag: Semifreddo van bloedappelsien met chocoladesaus en nougat
Een Italiaans ijsdessert op basis van room, ei en bloedappelsien, afgewerkt met warme chocoladesaus en stukjes nougat.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Kijktip van de dag
Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.
'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.