Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Sea, sex, sun en totale chaos: 'All In' start met dubbele aflevering
'Gene Paniek!' met Philippe Geubels! Ontdek de 16 deelnemers én hun angsten!

Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

zondag 22 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken kipfilet met roquefortsaus, gratin met pastinaak en veldsla
Aardappelgratin met pastinaak, gebakken kipfilet in een saus van blauwe kaas en veldsla.


Dinsdag: Gebakken rode poon met tomatenrijst
Op het vel gebakken rode poon met zuiderse tomatenrijst.

Woensdag: Gevulde wontons met kip en scampi, chiliolie en opgelegde groenten
Kort gekookte wontonvellen met een vulling van kip en scampi, een pittige olie en kort gegaarde groenten.

Donderdag: Champignonsoep en crostini met duxelle en taleggio
Romige champignonsoep en een toast met duxelle en gesmolten kaas.

Vrijdag: Semifreddo van bloedappelsien met chocoladesaus en nougat
Een Italiaans ijsdessert op basis van room, ei en bloedappelsien, afgewerkt met warme chocoladesaus en stukjes nougat.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    12:15
    Clips
  • 08:00
    Winterbeelden
    12:10
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:30
    Yetili vertelt
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Benidorm Bastards
  • 10:30
    Geen uitzending
    12:20
    Selling Super Houses
  • 09:40
    Geen uitzending
    12:15
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 10:55
    Foodies & The City
    11:25
    De Dagschotel
  • 11:10
    FBI
    12:05
    C.S.I. New York
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:05
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:25
    The Block Australia
    11:25
    De Gastentafel
  • 11:00
    Reap What You Sew: An Aurora Teagarden Mystery
    12:35
    Mark of a Serial Killer
  • 11:07
    CEO van mijn leven
    11:35
    De CFO podcast
  • 11:19
    Hallo Roger
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Becoming Meewis
    11:40
    Winterse Kost
  • 10:45
    Darby and Joan
    11:40
    The Good Ship Murder
  • 11:05
    First Dates Australia
    16:20
    Dodgeball: A True Underdog Story
  • 09:50
    NOS Olympische Winterspelen
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:30
    EO BEAM Kerkdienst
  • 11:10
    Grizzy en de Lemmingen
    11:20
    Coop Troop