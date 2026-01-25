Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta diavola al forno

Een gegratineerde ovenschotel met pasta, gebakken gehakt met 'nduja en geroosterde paprika's.

Dinsdag: Varkenskotelet met gröstl en schorseneren

Gebakken aardappelen en schorseneren, reepjes gebakken kotelet en een spiegelei.

Woensdag: Rijsttaart met crumble van blonde suiker

Een makkelijke taart met bladerdeeg, rijstpap en een krokante laag van blonde suiker.

Donderdag: Witloofsoep met zelfgemaakte kruidenkaas

Romige witloofsoep en zuurdesembrood met verse kruidenkaas.

Vrijdag: Quiche met andijvie en zalm

Een hartige taart met kruimeldeeg, gestoofde andijvie, zalm, eieren en kaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

