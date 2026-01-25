Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
zondag 25 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta diavola al forno
Een gegratineerde ovenschotel met pasta, gebakken gehakt met 'nduja en geroosterde paprika's.


Dinsdag: Varkenskotelet met gröstl en schorseneren
Gebakken aardappelen en schorseneren, reepjes gebakken kotelet en een spiegelei.

Woensdag: Rijsttaart met crumble van blonde suiker
Een makkelijke taart met bladerdeeg, rijstpap en een krokante laag van blonde suiker.

Donderdag: Witloofsoep met zelfgemaakte kruidenkaas
Romige witloofsoep en zuurdesembrood met verse kruidenkaas.

Vrijdag: Quiche met andijvie en zalm
Een hartige taart met kruimeldeeg, gestoofde andijvie, zalm, eieren en kaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
