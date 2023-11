Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Dolmades van andijvie met bulgur, hummus en feta

Ben je op zoek naar een lekkere, originele én vegetarische hap? Deze andijvierolletjes gevuld met een frisse bulgursalade smaken heerlijk als lunch of als aperitiefhapje!

Dinsdag: Pizza salame

Wat een prachtvoorbeeld van een pizza, geniaal in al zijn eenvoud. Meer dan een lekkere tomatensaus als basis, kerstomaten, gezouten ricotta, gemalen mozzarella en snippers Boulogneworst heb je niet nodig om je nieuwe lievelingspizza klaar te maken. Woensdag: Brusselse smurfenwafel

Zie daar, de Brusselse smurfenwafel. Een krokant gebakken, luchtige wafel met huisgemaakte abrikozencompote, toefjes zoete vanilleslagroom en witte chocoladeschilfers. Als dit geen absolute topper wordt in het land der zoete snacks, dan weten wij het ook niet meer. Donderdag: Cannelloni met zalm, groene kool en kaassaus met Fontina

Deze schitterende ovenschotel bestaat uit gevulde pastabuisjes met zalm en groene kool. En het wordt nog beter: de cannelloni worden overgoten met een lichte kaassaus op basis van fantastisch lekkere Fontina, een Italiaanse alpenkaas uit de Aostavallei. Vrijdag: Witte en zwarte pens met knolselder eb gebakken appelen

Qua no-nonsense koken kan het vandaag wel tellen in de bekendste keuken van Vlaanderen. Heerlijke pensen met gebakken appelen en knolselderstoemp. Eenvoudig en lekker, zo hebben we het eigenlijk het liefst. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!