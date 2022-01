Dit is het weekmenu van 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Nage van prei en aardappel met snoekbaars en rivierkreeft

De pure en zuivere smaken van deze lichte soep zullen je verbazen. Niet te ingewikkeld en toch met voldoende afwisseling tussen groenten en vis.

Dinsdag: Taartje met witloof, spek en cheddar

Er is wat werk aan, maar het resultaat is verbluffend! Een minitaartje gevuld met witloof, kaas en spek. Ideaal als lunch of als voorgerecht. Woensdag: Chocoladecake met vanille-ijs en gezouten karamelsaus

Lekkere chocoladecake met stukjes chocola, karamel met een beetje grof zout en een bolletje vanille-ijs zijn de smaakmakers vandaag. Met dit klassevolle, maar poepsimpele nagerecht zorg je keer op keer voor een gezellige sfeer in huis. Donderdag: Onglet met gebakken portobello, lookmousseline en citroenboter

Wat een festijn alweer! Kort gebakken longhaas met gebakken champignons, plakjes frisse citroenboter en winterpostelein. Een knap staaltje bourgondische gastronomie op maat van iedereen. Vrijdag: Schorseneren met gestoofde spinazie, gepocheerd ei en hollandaise

Een volwaardig vegetarisch gerecht dat doet denken aan Eggs Benedict, en dat met 'de asperges van de arme mensen' oftewel schorseneren. Het ziet er best feestelijk uit en zo smaakt het ook! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.