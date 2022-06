Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Piepkuiken met dragonsaus, pommes gaufrettes en kropsla

Een knapperig geroosterd piepkuiken op de barbecue met wafelaardappeltjes, dragonsaus en een simpele salade. Kortom, simpele dagelijkse kost met een zomerse toets. Gewoon eens maken!

Dinsdag: Salade met postelein en tempura van artisjok met citroen-mosterddressing

Laat je niet afschrikken door dit fantastische recept met tempura van artisjokken op een mooie salade van postelein en enoki en een heerlijk simpele mosterdvinaigrette. Het is eens iets anders, het is vegetarisch en het is bovenal heel erg lekker! Woensdag: Verloren brood van brioche met amaretto en mascarponemousse met sinaasappel

Deze eenvoudige frisse mousse van mascarpone en sinaas moet je eens gemaakt hebben! Jeroen maakt er een wentelteefje bij van briochebrood en amaretto. De afwerking bestaat uit een laagje cacaopoeder en koekjes op basis van amandel, chocolade en sinaas. Donderdag: Zwaardvis met harissa, nieuwe aardappelen met yoghurt en venkelsalade met radijs

Een zalig stuk gegrilde vis met de pittige smaak van harissa, een lauwe salade met nieuwe aardappelen, yoghurt, veel groene kruiden en krokante venkel. Meer heb je niet nodig om een lekkere en evenwichtige maaltijd op tafel te toveren. Vrijdag: Blini's met spinazie, gerookte zalm en geitenkaascrème met peper

Blini's, die heerlijk luchtige boekweitpannenkoekjes, kennen we ondertussen allemaal. Jeroen geeft ze vandaag wat extra punch door er een gepeperde crème van geitenkaas, gerookte zalm en een eenvoudig slaatje met spinazie bij te serveren. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.