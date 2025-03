Dit hebben Disney Channel en Disney Junior in maart klaarstaan

Wanneer de 9-jarige Gretel en haar trouwe huisdier, Hamster, onverwacht superkrachten krijgen van buitenaardse wezens, verandert hun leven voorgoed. Hun missie? Gekke schurken verslaan zonder dat iemand ontdekt wie ze werkelijk zijn.

Tussen school, huiswerk en geheime missies proberen Gretel en Hamster hun dubbelleven in balans te houden, terwijl ze leren wat het betekent om echte helden te zijn.

Vanaf 15 maart, elke zaterdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PRIMOS

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken, Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf 22 maart, elke zaterdag en zondag om 18.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

DUCKETALES

Na tien jaar herenigt Dagobert Duck zich met Donald Duck en zijn neefjes Kwik,Kwek en Kwak, die in McDuck Manor komen te wonen. Hun komst wakkert Dagobert zijn avontuurlijke geest, leidend tot nieuwe schattenjachten, terwijl de neefjes en hun nieuwe vriend Webby de waarheid achter de familie ruzie ontrafelen.

Zondag 16 en 30 maart, vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

SPIDEY AHAF

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 20 januari, maandag t.e.m. vrijdag om 17.40 uur op Disney Junior.

STUNT

ZEEMEERMIN DAG

Ariel is een muzikale avonturenreeks voor kleuters over Ariël, een jonge zeemeermin die leert dat haar kracht ligt in het gebruik van haar stem om te spreken, te zingen en golven te maken. En als ze dat doet, kan ze haar wereld veranderen! Omringd door een gemeenschap van klassieke personages uit de originele film, waaronder Sebastian en Botje, maar ook door spannende nieuwe toevoegingen.

Vanaf 20 januari, maandag t.e.m. vrijdag om 17.40 uur op Disney Junior.

NIEUW AFLEVERINGEN

PUPSTRUCTION



De avonturen van een schattig, hondsvriendelijk bouwbedrijf! Phinny de Corgi en zijn team van pups (de stoere Rottweiler Roxy, de gekke herdershond Luna en de lieve Mastiff Tank) gebruiken klei, zweet en een klein beetje hondenkwijl om hun geliefde stadje Petsburg nog mooier te maken.

Vanaf 17 maart, maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney Junior.