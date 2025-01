Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Opgelet! Deze week is er op maandag geen 'Dagelijkse Kost'. Alle ogen zijn dan gericht op de inauguratie van Donald Trump in de VS. Uitzonderlijk is er een uitzending op zaterdag, om 17.35 uur.

Dit is het weekmenu: Maandag: geen uitzending

Inauguratie Donald Trump. Dinsdag: Tabouleh met boerenkool, appel en geitenkaas

Tabouleh van quinoa met groene kruiden, boerenkool, appel, veenbes en geitenkaas. Woensdag: Zeeduivel puttanesca met ratte aardappelen en rucola

Gebakken zeeduivel, tomatensaus met ansjovis, kappertjes en olijven met gebakken ratte aardappelen en rucola. Donderdag: Kalfsgebraad met boschampignons, spruitjesstoemp en uiringen

In cocotte gegaard kalfsgebraad met champignonsaus, stoemp met spruiten en gefrituurde uiringen. Vrijdag: Pasta Nerano

Een Napolitaanse pasta met spaghetti, courgettes en pittige Italiaanse kaas. Zaterdag: Cheesecake met speculaas en clementines

Cheesecake met een bodem van speculaas en gelei van clementines. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.