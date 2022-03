Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pot-au-feu met zilveruitjes, asperges, erwtjes en chorizo

Een heerlijke stoofpot met alleen maar fantastische ingrediënten. De zoete smaak van zilveruitjes en asperges in perfecte harmonie met de pittige chorizo. Opscheppen maar!

Dinsdag: Merguez-cheeseburger met Oud Roeselare en dragonmaonaise

Huisgemaakte burgers smaken altijd beter! Deze merguezburgers met Belgische kaas en dragonmayonaise zijn daar het perfecte voorbeeld van. Je hebt er eigenlijk niet veel werk aan en het resultaat is zonder meer voortreffelijk! Woensdag: Madeleintjes met passievruchten

Deze alombekende schelpvormige koekjes hoeven geen introductie. Ze zijn heerlijk zacht aan de binnenkant en lekker knapperig aan de buitenkant! Donderdag: Hoevekip met kikkererwten

Op het vel gebakken kip met geroosterde bloemkool en kikkererwten, gestoofde spinazie en een lichte saus op basis van tandoori. Dat zijn de ingrediënten voor dit culinaire pareltje uit het oosten. Vrijdag: Zadenbrood met spread van waterkers en makreel

Een heerlijk geurend versgebakken brood met plakjes frisse makreel en een pittige spread van waterkers en mierikswortel, afgewerkt met dunne plakjes radijs. Lekker, gezond en boordevol smaak! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.