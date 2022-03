Dinsdag in 'The Green Planet' met David Attenborough: Water worlds

Waterplanten hebben een aantal van de mooiste en meest bizarre biotopen op aarde gecreëerd. Om zich in stromen staande te houden, gebruiken sommige planten een soort van superlijm.

Andere zijn dan weer voorzien van efficiënte wapens om te strijden voor hun plekje op de wereld. Er zijn er ook die een perfect bolletje kunnen vormen om weg te rollen van hun vijand. Op plekken met weinig voedsel, veranderen planten in jagers en leggen ze vallen. Kleurrijke bloemen overwoekeren meren en in een rivier in Brazilië borrelt het water als champagne door de planten.

