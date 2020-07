Dinsdag in 'Telefacts Zomer': terreur in Nice

Totaal onverwacht reed een vrachtwagen op 14 juli 2016 in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais in Nice, Frankrijk. Exact vier jaar later brengt 'Telefacts Zomer' een unieke reconstructie van deze fatale avond.

Het bewuste drama speelde zich af net na het vuurwerk ter gelegenheid van de nationale feestdag en was de dodelijkste aanslag ooit op Franse bodem. 400 mensen raakten gewond en 86 mensen lieten het leven, onder wie ook de driejarige Yanis. 'Ik hoorde de lichamen tegen de vrachtwagen knallen', getuigt de papa van Yanis. Vier jaar na datum is één vraag nog steeds onbeantwoord: had deze aanslag vermeden kunnen worden?

