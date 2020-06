Dinsdag in 'Telefacts Zomer': de gravin en de Russische miljardair

Op dinsdag 30 juni zoemt 'Telefacts Zomer' in op het hallucinante verhaal van De Britse gravin Alexandra Tolstoj. Tolstoj beleeft een sprookjesromance en werd verliefd op n van de rijkste en machtigste mannen van Rusland, de miljardair Sergej Pugachev.

Het koppel krijgt al snel kinderen en leidt een luxeleven in villa's en landhuizen over de hele wereld. De Russische miljardair Pugachev heeft connecties tot in de hoogste politieke kringen, zo is hij een trouwe vriend van de Russische president, Vladimir Poetin. Tot hij bij Poetin uit de gratie valt en het koppel opgejaagd wild wordt. Het gezin moet onderduiken en Pugachev overleeft ternauwernood enkele aanslagen op zijn leven.

De klauwen van Rusland reiken ver en het koppel is nergens meer welkom. Sergej Pugachev: 'Veel mensen belden me: Ze willen je vermoorden. Wees voorzichtig.' De dreiging vanuit Rusland zet ook het sprookje tussen de twee zwaar onder druk. Hoe dat afloopt zie je in 'De gravin en de Russische miljardair'.

