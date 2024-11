Dinsdag in 'Pano': OCMW op drift

'Het OCMW van Anderlecht, daar heerst anarchie', aan het woord één van de klokkenluiders die 'Pano' maanden geleden mailde.

We weten dat het aantal mensen die steun vragen de afgelopen jaren fors is gestegen in Brussel, maar de impact op de maatschappelijk assistenten is onderbelicht. Het personeel van het OCMW is het moe. Ze spreken van grote werklast, politieke inmenging én gebrek aan controle bij het toekennen van steun.

In totaal hoort 'Pano' acht klokkenluiders en hun verhaal is eensluidend. 'Het zijn uiteindelijk de allerzwaksten die het slachtoffer zijn van deze chaos.' Voor onderzoeksjournalisten Stef Meerbergen en Victor Van Driessche was dat de start van een maandenlang onderzoek. 'Pano' laat zien hoe tientallen steuntrekkers reageren op een fictief zoekertje dat alleen een adres aanbiedt in Brussel. Zonder schroom wordt toegegeven dat enkel dat adres nodig is om een hogere uitkering bij het OCMW te kunnen aanvragen.

Reportage: Stef Meerbergen en Victor Van Driessche

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano onderzoekt: OCMW op drift', dinsdag 19 november om 21.30 uur op VRT 1, VRT MAX en in de VRT NWS-app.