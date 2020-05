Dinsdag bij 'Vranckx en de Nomaden': DJ's zonder papieren

In 2015 raakte Nomade Johannes Decat hopeloos verdwaald in de historische volkswijk Sayeda Zeinab in Caïro. Op een zanderig plein stuitte hij op een groepje vrienden. Uit hun aftandse luidsprekers schalde oorverdovende muziek. 'Mahragaan,' riepen ze over het lawaai heen.

'Mahragaan' is dé klank van de populaire Egyptische wijken. Het is een mix van traditionele muziek voor huwelijksfeesten met elektronische dansmuziek, en floreerde in de nadagen van de Egyptische revolutie. De teksten gaan over het leven in de wijken, over vriendschap, liefde en opgroeien.

Vier jaar later besluit Johannes samen met vriend en documentairemaker Ruben Depauw en een Egyptische filmcrew terug te gaan naar dat pleintje in Sayeda Zeineb. Wat is er gebeurd met de DJ-dromen van de vrienden? Wat blijft er nog over van de euforie van Tahrir?

Het wordt een harde confrontatie. De sfeer is grimmig. Generaal el-Sisi heeft het land in een houdgreep. De angst voor de geheime dienst is overal voelbaar. Om als DJ te werken in Caïro is een vergunning nodig, en die hebben de vier vrienden niet. Daarbij boksen ze op tegen de jeugdwerkloosheidgraad van wel dertig procent in hun land. Toch blijven ze voluit gaan voor hun muziekdromen. Overal waar ze komen leven de wijken op. De vrienden toveren donkere steegjes om tot bruisende feestjes. Muziek draaiend, zingend, dansend houden ze elk op hun eigen manier het hoofd boven water. En wie weet komt ooit ook die andere grote droom uit: genoeg geld bijeen sparen om te kunnen trouwen.

DJ’s zonder papieren is een portret van vier Egyptische vrienden: evenementenplanner Body, DJ Afriet, DJ Taksi en de jonge danser Shadi. Samen toeren ze met hun feestkaravaan langs de volksbuurten van Caïro, om dan in de vroege ochtend steeds weer terug te keren naar hun eigen wijk: Sayeda Zeineb, een plek die ook voor de filmcrew al snel als een thuis aanvoelt.

Een reportage van Johannes Decat en Ruben Depauw © 2020

