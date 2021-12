Dina Tersago en Andy Peelman blikken terug op 40 'Ze Zeggen Dat's'

In 'Ze Zeggen Dat' testen Dina Tersago en Andy Peelman donderdag een laatste 'Ze Zeggen Dat' uit, zo willen ze te weten komen of het klopt dat een wesp doden in de buurt van een wespennest het stomste is wat je kan doen.

Daarnaast blikken Andy en Dina terug op hun hoogte- en dieptepunten van het afgelopen seizoen, krijgt de kijker verschillende compilaties voorgeschoteld en nooit eerder getoonde beelden. Zo komen we te weten dat Dina graag eens een glaasje drinkt, of Andy nu echt af is van zijn fobie voor spinnen en dat Steven Van Gucht niet altijd gelijk heeft…

Krijgen Dina en Andy een wespenkolonie boos?

Ze zeggen wel eens dat wanneer je een wesp doodt, andere wespen afkomen op deze geur en je proberen aan te vallen. Maar klopt dat ook? Dina en Andy zoeken het uit en testen of ze deze reactie ook op andere manieren kunnen uitlokken. In de eerste fase van het experiment onderwerpen ze de wespenkolonie aan verschillende kleuren, geuren en geluiden, zo mag Andy zich in een felgekleurd pak hijsen, wordt Dina in een 'vlezige' outfit gestoken, krijgt Andy een coladouche en krijgt de wespenkolonie stevige trillingen te verduren. Tot slot is het moment van de waarheid aangebroken en mag Dina de kolonie benaderen met een kommetje vol dode wespen. Wordt ze aangevallen of wordt de mythe eens en voor altijd ontkracht?

De afleveringen van 'Ze Zeggen Dat' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Ze Zeggen Dat', donderdag 9 december om 20.35 uur bij VTM.