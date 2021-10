Dina Tersago bezorgt Andy Peelman de schrik van zijn leven in 'Ze Zeggen Dat'

Ze zeggen dat hypnose quatsch is, dat menstruatie nog altijd een groot taboe is, dat vrouwen niet grappig zijn, dat als je lange tijd scheel kijkt je ogen ook zo blijven staan en dat koffiepoeder in de koelkast helpt tegen vieze geurtjes.

Dina Tersago en Andy Peelman gaan nu donderdag 28 oktober om 20u35 op onderzoek uit in 'Ze Zeggen Dat' en testen al deze beweringen.

Klopt het dat hypnose quatsch is?

Ze zeggen dat mensen via hypnose verlost kunnen worden van overtollige kilo’s, verslaving of fobieën. En over dat laatste weet Andy alles. Uit vorig seizoen bleek namelijk dat hij een gigantische angst heeft voor spinnen. Dina neemt de proef op de som en confronteert hem met zijn grootste angst... Al kan de nietsvermoedende Andy daar allesbehalve mee lachen… 'Dat vind ik echt niet tof, ik kan daar echt niet mee om. Dit is het ergste wat je mij kan aandoen', klinkt het. Na een angstwekkende confrontatie is het tijd voor de echte test: Andy laat zich onder hypnose brengen om uit te zoeken of hij voor eens en altijd verlost kan geraken van zijn spinnenfobie.

Zijn mannen grappiger dan vrouwen? Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe doen de test

Ze zeggen dat vrouwen niet grappig zijn. Om dit uit te testen heeft Andy een vrouw en een man nodig en geen beter duo daarvoor dan Qmusic-ochtendstemmen Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Voor dit experiment mogen ze zich ontpoppen tot ware stand-upcomedians. Maarten en Dorothee krijgen van Andy ieder exact dezelfde grappen die ze moeten brengen voor een ander publiek. Om de reacties te kunnen vergelijken, neemt comedian Amelie Albrecht plaats in het publiek met een decibelmeter. Bij wie wordt het hardst gelachen? En klopt het dat vrouwen niet grappig zijn?

Het olijke duo Lisette en Ivette, de mama’s van Andy en Dina, testen uit of als je te lang scheel kijkt je ogen ook zo blijven staan. En ook de bewoners uit de Kerkstraat testen deze week een bewering uit. Ze zeggen dat koffiepoeder in de koelkast helpt tegen vieze geurtjes. Maar klopt dat ook? Wat is een fabel en wat niet?

'Ze Zeggen Dat', donderdag 28 oktober om 20.35 uur op VTM.