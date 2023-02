Dimitri Van den Bergh scherpt iedere donderdarts de pijlen in de Premier League Darts

Donderdag = donderdarts! Van donderdag 2 februari om 20.00 uur tot en met donderdag 25 mei staan de donderdagen bij VTM 2 weer helemaal in het teken van de Premier League Darts.

Aan dat prestigieuze toernooi mogen slechts acht topspelers deelnemen, waaronder dit jaar opnieuw ook landgenoot Dimitri Van den Bergh. Dartliefhebbers kunnen de prestaties van ‘Dancing Dimi’ op de voet volgen, want VTM 2 zendt voor het derde jaar op rij alle matchen van één van de belangrijkste dartevents live uit. Rudy Lanssens, Erik Clarys, Mathias De Vliegher, Kim Huybrechts, Jan Suykens en Brian Raman zijn de vertrouwde commentatoren en brengen ook regelmatig verslag ter plaatse uit.

Het is de tweede keer dat Dimitri Van den Bergh deelneemt aan het toernooi. Tot zijn eigen verrassing kreeg hij van de PDC een wildcard in de bus. Die heeft ‘Dancing Dimi’ te danken aan zijn halve finale op het WK, een glansprestatie tijdens de World Matchplay en winst op twee World Series-toernooien. De andere gelukkigen zijn Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Chris Dobey, die afgelopen weekend verrassend de Masters won. Wereldkampioen Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price hebben als top 4 van de PDC-ranking traditioneel startrecht.

De acht wereldtoppers strijden in een competitieformule met 16 mini-toernooien en play-offs voor een prijzenpot van zo’n 1,14 miljoen euro, waarvan ruim 310 000 euro voor de winnaar is weggelegd. Daar komt nog een wekelijkse winnaarsbonus van zo’n 11 000 euro bovenop. De vier darters die na de 16 speeldagen de meeste punten verzamelen, plaatsen zich op donderdag 25 mei voor de play-offs (halve finales en finale) in Londen.

'Premier League Darts', vanaf 2 februari iedere donderdag bij VTM 2.