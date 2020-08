Deze week op VTM, Q2, Vitaya en CAZ

In 'De Zomer Van' volgt Eric Goens van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus om 21.00 egi, Niels Albert, Natalia, Jan Jambon, Koen Wauters, Tinne Oltmans en Piet Huysentruyt tijdens de unieke zomer van 2020.

Wie 'De Zomer Van' gemist heeft, kan op zondag 16 augustus om 22.40 uur afstemmen op VTM voor een compilatieaflevering.

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus kan iedereen om 19.55 uur kijken naar 'De Kotmadam' en om 20.30 uur naar de telenovelle 'Sara'.

Op zaterdag 15 augustus wordt de 114de editie van de Ronde van Lombardije gereden. De wedstrijd is die dag vanaf 15.50 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be.

Wie zijn 'De 25' culinaire toppers van VTM? Dat ontdekt de kijker op zaterdag 15 augustus om 19.50 uur.

Julie Colpaert brengt op dinsdag 18 augustus om 21.55 uur en donderdag 20 augustus om 21.50 uur om twee nieuwe reportages van 'Telefacts Zomer'.

In 'Patrouille Linkeroever', op zondag 16 augustus om 19.55 uur, organiseert Johannes een feestje op het politiekantoor, maar dat loopt al snel helemaal uit de hand.

In 'De Bunker', op maandag 17 augustus om 21.50 uur, wordt een onschuldige vechtpartij tussen twee jongetjes door extremisten gebruikt om joden en moslims tegen elkaar op te zetten. Het team doet er alles aan om de situatie te ontzenuwen.

Q2:

Er staan twee wedstrijden in de UEFA Champions League op het programma. De laatste kwartfinale is op zaterdag 15 augustus vanaf 20.30 uur te volgen bij Q2 en op HLN.be. Op woensdag 19 augustus kan iedereen vanaf 20.30 uur afstemmen op Q2 en HLN.be voor de laatste halve finale.

Het vijfde seizoen van 'Komt een Man bij de Dokter' wordt vanaf 17 augustus elke weekdag om 20.05 uur uitgezonden. In de komische show worden grappen verwerkt in korte sketches door verschillende Nederlandse acteurs en actrices.

Q2 brengt twee tv-premières. Op dinsdag 18 augustus is om 22.25 uur de thriller 'Sleeper' te zien. De thriller FANatic is er op donderdag 20 augustus om 22.35 uur.

Vitaya:

Deze zomer laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een Summer Romance Movie. Op donderdag 20 augustus is er om 20.35 uur het drama 'Australia', met Hugh Jackman en Nicole Kidman.

Vanaf 17 augustus brengt Vitaya elke donderdag om 22.25 uur een aflevering van 'Posh Hotels: Upstairs and Down'. In de documentairereeks ontdekt een Brits acteurs-duo vier van de meest iconische en luxueuze hotels van Groot-Brittannië en Ierland. Op donderdag 17 augustus staat 'The Berkeley' op het programma.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Op zaterdag 15 augustus speelt Gunter Lamoot om 22.00 uur zijn stand-up comedyshow Rauwe Kloten, waarin hij commentaar geeft op de dingen des levens.

Op 25 augustus wordt Bond-acteur Sean Connery 90 jaar. Om dat te vieren brengt CAZ in augustus elke dinsdag een Bond-film met Connery in de hoofdrol. Op dinsdag 18 augustus wordt om 20.40 uur de derde Bond-film 'Goldfinger' uitgezonden.

Vanaf woensdag 19 augustus gaat de marathon van 'Game of Thrones' verder met het zesde seizoen, met telkens van maandag tot en met donderdag om 22.35 uur een nieuwe aflevering.