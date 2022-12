Deze week in 'Fake News & Ik': waarheidszoekers

'Ik heb veel waardering voor alle mensen die ik sprak en die strijden voor de waarheid. Niet hun waarheid, maar een objectief waarneembare waarheid', aldus Tim Verheyden.

In de tweede aflevering van deze reeks onderzoekt Tim Verheyden de strijd tegen desinformatie.

Eén van de strijders is Frances Haugen, die jaren bij Facebook werkte. Het platform investeert volgens haar te weinig in de strijd tegen desinformatie en haatspraak. Ze stelt het scherp: Mark Zuckerberg moet opstappen. De klokkenluidster zet haar strijd onvermoeid verder, onder andere in Europa. Want in Brussel wordt een unieke wet gemaakt die Europa moet beschermen tegen buitenlandse inmenging. ‘Het wordt tijd dat Elon Musk beseft dat Brussel regels stelt’, zegt Europees parlementslid Bart Groothuis hierover.

Fake news en de oorlog in Oekraïne

Tim reist ook naar Georgië, hét toevluchtsoord voor Russische journalisten. Sinds de Russische ‘Fake News’-wet mogen zij de oorlog in Oekraïne geen oorlog meer noemen op gevaar van een zware gevangenisstraf. Als voormalig Sovjetland en buurland van Rusland, wordt Georgië al jaren geconfronteerd met doelgerichte desinformatiecampagnes vanuit Rusland.

Mensen als Sopo Gelava staan dan ook al langer dan vandaag in de frontlinie van de desinformatieoorlog. Ze gebruiken allerlei online tools om de leugens van het Kremlin te doorprikken en de waarheid te achterhalen. Want die moet koste wat het kost beschermd worden. Zonder waarheid geen vrijheid en geen democratie. Sopo Gelava:'“Ik ben niet in staat om de strijd met de Russen aan te gaan op fysiek vlak. Maar in deze tijd van technologie informatie is ook het gevecht tegen desinformatie een van de slagvelden geworden. Ik haat het dat zowat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat is gewoon onmogelijk.'

Trollen en trollenjagers

Dichter bij huis ontmoet Tim gewone burgers die vanuit hun zetel meevechten in de oorlog. Eén klik, meer is er niet voor nodig. Maar ook zogenaamde ‘trollenjagers’ die in de donkere krochten van onze digitale ruimte soms trollenlegers van wel 50.000 man zien marcheren. En die trollen spreken niet alleen Russisch…

Tim Verheyden: 'Ik heb veel waardering voor alle mensen die ik sprak en die strijden voor de waarheid. Niet hun waarheid, maar een objectief waarneembare waarheid. Hun strijd gaat over een eerlijke wereld, met een open debat, waar iedereen zijn mening mag hebben, liefst wel met dezelfde feiten. Waar plaats is voor nuance en minder polarisering. Maar we zijn er nog niet.'

'Fake News & Ik', donderdag 15 december om 21.20 uur op Canvas.