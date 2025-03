Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Witte pens met tomatensaus met curry en gebakken aardappelen

Gebakken witte pens, tomatensaus met ui en currypoeder, krokante aardappelen en veldsla.

Dinsdag: Indiase butter bloemkool

Een vegetarisch, kruidig stoofgerecht met bloemkool, tomaat, boter en yoghurt, geserveerd met basmatirijst en krokante ui. Woensdag: Kippenburgers met feta, pompoenstoemp en spinazie

Gebakken kippenburgers met feta, puree van aardappel en pompoen met gestoofde spinazie en gebakken ui. Donderdag: Vichyssoise met zalmtartaar, toast en krokante prei

Een Franse, klassieke koude soep met prei, ui en aardappel, een tartaar van twee soorten zalm met getoast brood en gefrituurde prei. Vrijdag: Pannenkoeken Mikado

Pannenkoeken met een bol vers vanilleroomijs en warme chocoladesaus. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.