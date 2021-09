Deze 'Dagelijkse Kost' tovert Jeroen Meus deze week op je bord!

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta met kalfsvlees, champignons en spek

Een makkelijke en herfstige pasta boordevol boschampignons en zachte blokjes kalfsvlees. De kruidenkaas en graanmosterd maken het af.

Dinsdag: Turks brood met gegrilde kip en tandooridressing

Dit rijkelijk gevulde Turks brood met gegrilde kip, avocado en tandooridressing is een ontdekking voor jong en oud. Ideaal als lunch of snelle snack. Woensdag: Koude sabayon met amarenakersen, chocolade en vier-vierdencake

Bij een sabayon is het niet alleen de garde die moet kloppen, ook de smaak is van tel. amarenakersen, chocolade en cake combineren dan ook wonderlijk goed. Donderdag: Noordzeebouillabaisse

Deze bouillabaisse met Noordzeevis laat je achter met een warm gevoel van tevredenheid. Het lijkt veel werk, maar voor je het weet heb je een dampende kom met fantastische vissoep voor je neus staan! Vrijdag: Rozijnentoast met sjalottenconfituur, relish van peer en Belgische kaas

Om het weekend in te gaan maakt Jeroen een geroosterde rozijnentoast met confituur van sjalot, een pittige perenrelish met gember en chili en een plakje zachte Belgische kaas. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.