Deze Blind Auditions zie je zondag in 'The Voice van Vlaanderen'

Zondag is het weer tijd voor de volgende Blind Auditions van 'The Voice van Vlaanderen'. Benieuwd welke kandidaten zich wagen aan dé uitdaging van hun leven? Je ziet het hier!

Deze kandidaten wagen hun kans tijdens de zesde Blind Auditions op zondag 16 oktober:

Jana (19, uit Melle) houdt van klassieke muziek en wil ooit in de opera zingen. Ze wil laten zien wat ze in huis heeft met ‘O Mio Babbino Caro’ van Katherine Jenkins.

Matthias (23, uit Eke) zingt ‘Roller Coaster’ van Danny Vera. 'Het liedje beschrijft mijn leven. Ik heb drie jaar geleden in een coma gelegen na een operatie en ik heb alles opnieuw moeten leren.' Kan hij de coaches overtuigen met zijn auditie?

Marilou (16, uit Schorisse) kreeg de muziekmicrobe met de paplepel mee. Haar ouders zaten allebei in een bandje, haar vader bespeelt verschillende instrumenten en haar moeder bracht zelfs een plaatje uit. Ze probeert door te stoten met ‘Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have’ van Lana Del Rey.

Yanis (29, uit Halle) doet mee omdat hij heel graag op een podium staat. Hij houdt van dansen ontdekte recent ook dat hij kan zingen. Kan hij de coaches over de streep trekken met ‘When You Love Someone’ van James TW?

Voor Sarah (26, uit Tienen) is 'The Voice' geen onbekend terrein. Zij waagde haar kans al in het vorige seizoen en kwam toen in team Natalia terecht. 'Ik maakte toen een moeilijke periode door, maar op dit moment ben ik gelukkiger dan ooit', vertelt ze. Tweede keer goede keer, daar hoopt ze op met ‘Never Tear Us Apart’ van INXS.

Fien (18, uit Brasschaat) wil al van kleins af aan kapster en zangeres worden. 'Ik zou Mathieu zijn haar wel eens willen kleuren', lacht ze. Fien doet auditie op ‘Jealous’ van Labrinth.

Ilaria (18, uit Gent) ontdekte haar passie voor muziek in een koortje op school. Ze stapt het podium op met ‘The One’ van Jorja Smith, een nummer dat haar vriendinnen voor haar uitkozen.

'The Voice van Vlaanderen', zondag 16 oktober om 19.55 uur bij VTM.