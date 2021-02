Detective, misdaad en spannend drama in maart op BBC First

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2021

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux zet de lente in met de premium quality (crime)drama dat we van BBC First gewend zijn en trakteert haar fans op het eerste seizoen van 'Peaky Blinders' en andere topseries.

Het eerste seizoen van 'Jonathan Creek' dateert al uit 1997, maar maakt dit voorjaar haar comeback op de Britse zender BBC First. Om je geheugen op te frissen: Jonathan Creek is een eersteklas goochelaar die Adam Klaus (Stuart Milligan; 'Doctor Who', 'Midsomer Murders', 'Black Earth Rising') assisteert en het brein is achter de populaire Klaus. De mysterie en spanning loopt op wanneer Jonathan een journaliste helpt bij het oplossen van onopgeloste moordzaken.

Fans van crimedrama’s met een vleugje humor kunnen in maart een hele maand lang kijken naar niet één, maar wel twee seizoenen van 'Rosemary & Thyme'. Laura Thyme (Pam Ferris; 'Matilda', 'Call The Midwife', 'Midsomer Murders', 'Luther') en Rosemary Boxer (Felicity Kendal; 'Doctor Who', 'The Camomile Lawn', 'The Good Life') vinden elkaar dankzij een gezamenlijke voorliefde voor tuinieren en starten samen een bedrijfje op. Al snel merken ze dat mysterie en misdaad hen blijft achtervolgen.

Voor diegenen die nogal makkelijk ten prooi vallen aan het bingen, kunnen nu heerlijk lineair kijken naar het eerste seizoen van 'Peaky Blinders' op BBC First. Deze mega populaire reeks heeft eigenlijk geen introductie meer nodig, maar als je fan bent van een heerlijke portie drama en misdaad in een naoorlogse omgeving dan zit je goed bij BBC First!

Een volle line-up voor maart, maar last but not least kunnen de fans van Britse misdaadreeksen alweer het negende seizoen kijken van 'Silent Witness', waar Emilia Fox ons steeds opnieuw blijft verbazen en aan de buis gekluisterd houdt.

Het eerste seizoen van 'Jonathan Creek' te zien vanaf 4 maart, elke donderdag om 21.00 uur

'Jonathan Creek' is een grappige dramaserie over een bedenker van goocheltrucs die vaak wordt ingeschakeld om raadselachtige moorden op te lossen, met in de hoofdrol komiek en Britse tv-persoonlijkheid Alan Davies.

Sinds Jonathan (Alan Davies; 'Hotel Babylon', 'Little Crackers', 'Agatha Christie's Marple') besloten heeft om naar een groot landhuis te verhuizen met zijn vrouw Polly (Sarah Alexander; 'Coupling', 'Stardust'), gelooft hij dat hij zijn carrière als detective achter zich heeft gelaten. Niets blijkt minder waar te zijn. Voor hij het weet raakt hij opnieuw verzeild in een reeks nieuwe mysteries. Samen met journaliste Madeline Magellan (Caroline Quentin; 'Agatha Christie’s Marple', 'Little Britain', 'Bridgerton') lost hij onopgeloste moordzaken op en vindt hij zichzelf opnieuw in het middelpunt van duistere mysteries. Oude gewoontes sterven blijkbaar niet.

'Rosemary & Thyme' seizoen een en twee vanaf 8 maart elke weekavond om 19.00 uur te zien op BBC First

Huisvrouw Laura Thyme (Pam Ferris, 'Matilda'; 'Call The Midwife', 'Midsomer Murders', 'Luther') was een ambitieuze politieofficier wanneer ze haar man betrapt met een veel te jonge maîtresse. Het lot brengt haar samen met Rosemary Boxer (Felicity Kendal; 'Doctor Who', 'The Camomile Lawn', 'The Good Life'), een professor tuinbouw, die haar baan verliest. Hun passie voor tuinieren laat zien dat ze plots veel meer gemeen hebben dan ze aanvankelijk dachten. De reeks speelt zich af op prachtige locaties.

In de eerste aflevering van 'Rosemary & Thyme' zien we hoe Laura en Rosemary zich op een lichtvoetige manier in gevaar brengen wanneer een verdacht auto-ongeval hen in de prachtige woning van een rijke ondernemer brengt. Slim als ze zijn, spotten ze een giftige plant en een wel heel erg vreemde huishoudster.

Het eerste seizoen van 'Peaky Blinders' op BBC First vanaf 17 maart om 22.00 uur

Het is 1919 en Birmingham wordt wakker na een verwoestende Eerste Wereldoorlog. We volgen Thomas Shelby die een bende in Birmingham leidt: de Peaky Blinders. In de eerste aflevering is te zien hoe Thomas in het bezit komt van illegale wapens, een onwettige paardenrace opzet en onrust stookt met de IRA. 'Peaky Blinders' toont een duizelingwekkend beeld van Engeland en de ongekende zwarte bladzijden van de naoorlogse geschiedenis.

In 'Peaky Blinders' volgen we de familie Shelby, gespeeld door een ijzersterke cast met de broers Thomas (Cillian Murphy; 'The Dark Knight', 'The Dark Knight Rises', 'Inception'), Arthur (Paul Anderson; 'The Revenant', 'Legend', 'Midsomer Murders'), zus Ada (Sophie Rundle; 'Bodyguard', 'Call The Midwife') en moederfiguur Polly (Helen McCrory; 'MotherFatherSon', 'Doctor Who', 'Life') in de hoofdrol.

Alweer het negende seizoen van 'Silent Witness', vanaf 20 maart elke zaterdag om 21.00 uur op BBC First

Nadat we in februari het achtste seizoen van de populaire reeks 'Silent Witness' opnieuw konden kijken, houdt BBC First ons niet te lang in spanning met de negende vervolgreeks in maart. We volgen de jonge Niki Alexander (Emilia Fox; 'The Pianist', 'Dorian Gray') in haar prille carrière als onderzoeker in het forensisch pathologische-team van het Lyell Centre met een hele reeks autopsies, doodsoorzaken die gevonden moeten worden en moordzaken die wenkbrauw doen fronsen.

In maart kan je de volgende series nog verder blijven bekijken op BBC First:

'Death in Paradise' S10, elke maandag om 21.00 uur tot 8 maart

'The Mallorca Files' S2, elke dinsdag om 21.00 uur tot 9 maart'

'The Salisbury Poisonings', elke woensdag om 22.00 uur tot 10 maart

'Silent Witness' S8, elke zaterdag om 21.00 uur tot 13 maart

'Broadchurch', elke zondag om 21.00 uur nog tot 4 april