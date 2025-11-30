Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

December vol plezier en kerstmagie op Cartoon Network

zondag 30 november 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

'Tiny Toons Looniversity' volgt Babs en Buster Bunny, Sweetie Bird, Hamton J. Pig en Plucky Duck terwijl ze onder begeleiding van Bugs Bunny, Daffy Duck en andere gekke legendes leren wat er nodig is om een professionele tekenfilmfiguur te worden.

Maak je klaar voor dubbel zoveel plezier en gekke momenten! Seizoen 2 van 'Tiny Toons Looniversity' is terug met gloednieuwe afleveringen, hilarische avonturen en alle gekke pret waar je zo van houdt. Vanaf 1 december, elk weekdag om 19.10 uur op Cartoon Network en HBO Max.


'Tiny Toons Looniversity: Winter Blunderland'
Vrijdag 19 december om 18.30 uur

In deze speciale aflevering is Buster een gelukkige konijn… tot zijn geluk opraakt. Wanneer dat gebeurt, dreigt Acme Loo te moeten sluiten. Met piraten, gevaar en veel sneeuw gaan de tekenfilmfiguren op een wild avontuur om hun geliefde school te redden.

Ga vrijdag 19 december mee met de Tiny Toons naar 'Winter Blunderland' om 18.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Teen Titans Go!: Witte Olifant'
Zaterdag 13 december om 12.35 uur

'Teen Titans Go!' werpt een hilarische blik op het leven van superhelden. Kijkers zien eindelijk hoe het leven van de supertieners eruitziet wanneer ze hun capes thuislaten. De Titans worstelen met alledaagse puberproblemen, van waswedstrijden tot epische zoektochten naar de perfecte sandwich.

De Titanen worden gedwongen om een spelletje Witte Olifant te spelen om hun kerstcadeaus te redden.

Bekijk de nieuwe kerstspecial 'Teen Titans Go!: Witte Olifant' zaterdag 13 december om 12.35 uur, op Cartoon Network en HBO Max.

Kerst op Cartoon Network
Vanaf zaterdag 20 t.e.m. 25 december om 10.00 uur

Het is tijd voor sneeuw, plezier en kerstmagie met speciale kerstafleveringen van je favoriete series. Doe mee met dit fantastische feest!

Vier Kerst samen met je favoriete Cartoon Network-personages.  Vanaf zaterdag 20 tot en met 25 december om 10.00 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Het Beste van 2025'
Vanaf zaterdag 27 december, elke dag om 11.45 uur

'Het Beste van 2025' is hier! Ontdek elke dag de top 5 Cartoon Network-series die dit jaar onvergetelijk hebben gemaakt. 

Vanaf zaterdag 27 december, elke dag om 11.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
