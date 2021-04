De voorlopig laatste aflevering van 'Chateau Meiland' op Play5

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

In de laatste aflevering van 'Chateau Meiland' komt Martiens boek uit. Eindelijk is zijn leven niet alleen op tv te volgen, maar kan je alles nog nalezen in zijn boek, ook de ellende van vroeger.

Martien: 'Ik ga drie boeken signeren en die ga ik random tussen de bestellingen steken. Met dus een echte handtekening van moi, weet je wel, dat is mij in het Frans, moi.'

Het wordt een grootse, feestelijke presentatie met de hele familie in galakleding. Tenminste, dat was de bedoeling. Wie had gehoopt Erica in feestjurk te zien, wordt teleurgesteld want de winkel heeft de verkeerde outfit gestuurd. 'Chateau Meiland', de voorlopig laatste aflevering, dinsdag 6 april om 20.35 uur op Play5.