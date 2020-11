De verlengde herfstvakantie doorkomen? Entertain je kids met Streamz!

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

De herfstvakantie werd door de verstrengde coronamaatregelen onlangs verlengd tot maandag 16 november. Ben je nog op zoek naar activiteiten voor jou en je kroost om de tijd te vullen deze herfstperiode?

Dan zorgen deze Streamz-kids titels ervoor dat je bengels bijleren via de leuke, leerrijke avonturen van helden zoals 'Dora The Explorer', 'Olly Wannabe' en 'Kulderzipken'.

Volgende titels zijn niet enkel leuk om naar te kijken voor kinderen, maar kunnen ook voor volwassenen entertainend zijn. Denk maar aan nostalgische films zoals 'The Rugrats Movie' en Ketnet-klassiekers zoals 'Tik Tak' en 'Kulderzipken'. Maar ook 'Peter Pan' (2003), 'Hook' (1991) en 'The Swan Princess' (1994) katapulteren (jonge) ouders terug naar hun jeugd.

Zoek je iets voor de allerkleinsten? Dan zorgen 'Kaatjes Kameraadjes', 'Blaze en de Monstermachines' maar ook 'Dora The Explorer' vast voor een gezellige herfst. Streamz zorgt er bovendien ook voor dat Halloween nog steeds gevierd kan worden - ook al blijven we dit najaar thuis. Films zoals 'Coraline', 'Hotel Transylvania', 'Monster House' en 'Vampierzusjes 2 - Vleermuizen' in je buik zorgen voor spookachtig vertier. Griezelen verzekerd!

Streamz schotelt zoals gewoonlijk het beste van onz, ook voor kids. Kijk samen naar 'Olly Wannabe', zing mee met Kapitein Winokio of vergaap je aan dansmoves in 'Baba Yega: The Movie'. Hou je het liever old school, dan verwijzen we je graag naar films met traditionele animatie- en CGI-technieken zoals 'Spirit: Hengst van het Woeste Westen', 'Het Molletje' en 'Stuart Little'.

De uitgebreide selectie hieronder is heel de herfstvakantie beschikbaar op Streamz en Streamz+:

Halloween: griezelen!

Film 'Coraline' (NV & OV)

Film 'Vampier Zusjes 2 - Vleermuizen in je buik' (NV)

Film 'Hotel Transylvania' (VV & OV)

Film 'Hotel Transylvania 2' (VV & OV)

Film 'Monster House' (NV & OV)

Film 'Monsters Vs. Aliens' (NV & OV)

Film 'Monster Jagers'

Voor de kleinsten

Serie 'Tik Tak'

Serie 'Dora The Explorer' (NV)

Serie 'Kaatjes Kameraadjes'

Serie 'Kaatjes Tralalaatjes'

Serie 'Blaze en de Monstermachines'

Film 'Roodschoentje en de Zeven Dwergen' (NV)

Serie 'Paw Patrol'

Beste kidstitels van bij onz

Serie 'Olly Wannabe'

Serie 'Kapitein Winokio'

Film 'Cloudboy'

Film 'Isra & het Magische Boek'

Film 'Rosie en Moussa'

Film 'Baba Yega: The Movie'

Film 'Ay Ramon'

Film 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten'

Animatiefilms

Film 'How To Train Your Dragon' (VV & OV)

Film 'How To Train Your Dragon 2' (OV)

Film 'Missing Link' (VV & OV)

Film 'Pachamama' (NV)

Film 'Kung Fu Panda' (VV & OV)

Film 'Kung Fu Panda 2' (VV & OV)

Film 'Shrek' (VV & OV)

Nostalgische jeugdfilms- en series

Serie 'Kulderzipken'

Serie 'Het Molletje'

Film 'Peter Pan' (OV)

Film 'Shark Tale' (VV & OV)

Film 'The Swan Princess' (OV)

Film 'The Rugrats Movie' (NV & OV)

Film 'Spirit: Stallion of the Cimarron' (NV & OV)

Film 'Hook' (OV)

Serie 'De Kotmadam'

'De Fabeltjeskrant'