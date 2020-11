De rollen worden omgedraaid: André Hazes doet auditie in 'The Voice Senior'

'The Voice Senior' heeft zijn start niet gemist. Maar liefst 1,2 miljoen kijkers genoten vorige week van de eerste Blind Auditions, goed voor een marktaandeel van 48.1% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Nu vrijdag 27 november om 20.40 uur gaat de muzikale zoektocht naar de beste senior-stem van Vlaanderen verder. Tijdens de tweede Blind Auditions probeert een nieuwe lading enthousiaste 60-plussers een plekje te veroveren in het team van Walter Grootaers, Sam Gooris, Karen Damen of André Hazes.

'The Voice Senior'-kandidaat Nini blikt alvast terug op een onvergetelijke auditie waarbij ze een uniek voorstel krijgt van Sam Gooris: 'Wil je even wisselen van plaats?' Nini neemt plaats in de rode draaistoelen en krijgt meteen een auditie voorgeschoteld van coach André die het liedje 'Leef' brengt. 'Als jullie niet drukken, dan hebben jullie een probleem', lacht André. Maar drukken de coaches ook voor Nini zelf af?

Tijdens de tweede Blind Auditions halen niet alleen de kandidaten, maar ook de coaches alles uit de kast om de grootste zangtalenten voor hun team te winnen. Sam gaat ver en smeekt zelfs op zijn blote knieën, Karen gooit haar charmes in de strijd, Walter benadrukt de eindeloze mogelijkheden binnen zijn team en ook André pakt het sluw aan: 'Iemand die eruitziet als mijn vader kan niet anders dan voor mij kiezen, toch?!' En daarmee overtuigt hij zelfs concullega Walter: 'Je hebt daar een punt, André. I rest my case!'

Bekijk de preview hier:

Dit zijn de talenten die in de tweede Blind Auditions hun kans wagen:

- René Sleeckx (64, Dessel) baat een fitnesscentrum uit. Hij is ingeschreven door zijn vriendin en brengt 'Spanish Eyes' van Engelbert Humperdinck.

- Nini Géry (71, Boekhoute) woont al 50 jaar in Duitsland. Ze zingt het liefst liedjes die iets betekenen voor haar en waagt haar kans met 'It Must Be Him' van Vikki Carr.

- Chip Fola (70, Antwerpen) zijn roots liggen in Shanghai. Hij zong al in verschillende landen en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Voor hem is zijn deelname de kers op de taart. Hij zingt 'All By Myself' van Big Bill Broonzy.

- Gerda Seyen (63, Geel) heeft bijna altijd in een bandje gespeeld en ze haalt alles uit de kast met 'It's So Easy' van Linda Ronstadt.

- Freddy Danau (72, Herne) is sinds zijn pensioen nog meer bezig met muziek dan voordien. Voor hem is applaus de zwaarste drug die er bestaat. Hij probeert de coaches te overtuigen met 'Let Me Entertain You' van Robbie Williams.

- Hedwig Jacobs (69, Iddergem) ziet muziek als zijn grootste passie. Hij speelt samen met Freddy in een eigen groepje. Hij zingt 'I Need Never Get Old' van Nathaniel Rateliff & The Night Sweats.

- Didier Waelkens (61, Zwevegem) doet vooral mee omdat hij graag zingt. Het was van jongs af aan zijn droom om voor mensen te mogen zingen en muziek is zijn uitlaatklep. Hij brengt het Nederlandstalige nummer 'Het Kan niet Zijn' van Will Tura.

- Eddie Conard (64, Antwerpen) is geboren in Virginia en heeft een indrukwekkend cv. Als beroepsmuzikant heeft hij al met verschillende nationale en internationale artiesten samengewerkt. Hij wil de coaches wegblazen met een eigen versie van 'Billie Jean' van Michael Jackson.

- Erwin Mathu (67, Deinze) is schilder met een passie voor zingen. Hij doet dat voornamelijk in het Nederlands en het Frans. Hij zingt 'Le Géant De Papier' van Jacques Lafon.

- Jean Guldix (70, Malderen) doet mee omdat iedereen in zijn omgeving zegt dat hij goed kan zingen. Hij gaat het avontuur aan met 'California Blue' van Roy Orbison.

- Roland Van Beeck (66, Essen) is al heel zijn leven tatoeëerder en is recent op pensioen gegaan. De afgelopen drie jaar heeft hij gevochten tegen kanker. Met 'The Voice Senior' wil hij de draad op muzikaal vlak terug oppikken. Hij brengt 'For The Good Times' van Al Green.

'The Voice Senior', tweede Blind Auditions, vrijdag 27 november om 20.40 uur bij VTM.