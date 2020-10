'De MUG': 17-jarige jongen zwaargewond na blikseminslag

Nu maandag 26 oktober krijgen de hulpverleners van ZNA Stuivenberg een 17-jarige jongen over de vloer die zwaargewond raakte door een blikseminslag in 'De MUG', om 21.55 uur bij VTM.

De bliksem sloeg in tijdens een oefening op het defensieterrein en de jongeman wordt in kritieke toestand binnengebracht in het brandwondencentrum van Stuivenberg. Brandwondenarts Lieve en haar team schieten meteen in actie. 'Een blikseminslag is ongelooflijk uitzonderlijk, dat komt zeer weinig voor en de gevolgen daarvan zijn ook zeer uiteenlopend. Het is moeilijk om die te voorspellen', vertelt Lieve. Voor de familie is het bang afwachten.

'De MUG' moet uitrukken voor een man die neergestoken is aan het Centraal Station van Antwerpen. De dader is nog steeds op vrije voet en daar zijn ook de hulpverleners zich van bewust: 'Je houdt in je achterhoofd dat de agressor nog ergens in de buurt kan rondlopen dus het is met ogen op je rug dat je daar aan het werken bent', vertelt spoedverpleegkundige Sofie.

Naast geweld is drugsgebruik, volgens de hulpverleners van ZNA Stuivenberg, één van de meest voorkomende problematieken. Ambulanciers Michael en spoedverpleegkundige Nick krijgen een oproep binnen van een halfnaakte man die bewusteloos op de straat ligt en onder invloed zou zijn. Tijdens de interventie komen omstanders melden dat ook zijn beste vriendin, die nog binnen is, er niet goed aan toe is.

De aflevering van 'De MUG' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'De MUG', maandag 26 oktober om 21.55 uur bij VTM.