De Meilandjes zetten hun chateau te koop

Op het Chateau begint de tijd te dringen. De klussen in het kasteel zijn weliswaar bijna klaar, maar in de gite, het bijhuisje, moet nog heel veel gebeuren en ook het zwembad is nog steeds niet af.

Hoofdaannemer Sellam kon de stress niet aan dus moet de familie nieuwe klusjesmannen zoeken en toch weer zelf aan de slag. Misschien wordt niet elk muurtje even mooi, maar ze hebben wel plezier.

De familie zet eindelijk de stap om hun prachtige chateau te verkopen, hun avontuur gaat verder in Nederland. Ze versturen een mailtje naar mogelijke geïnteresseerde verkopers.

'Ik vind het wel mager, ik had meer reactie verwacht.'

