De Meilandjes moeten terug op zoek naar een nieuwe woning

In een nieuwe aflevering van 'Chateau Meiland' krijgt de familie slecht nieuws. Erica en Maxime mogen van de gemeente niet in de bijgebouwen wonen, de woonwensen van de familie passen niet in het bestemmingsplan van de gemeente.

De Meilandjes zijn er niet over te spreken, want nu moeten ze terug op zoek naar een nieuwe woning. Gelukkig is panden zoeken op het internet ook wel een beetje een hobby van Erica en Maxime. Ze gaan op zoek naar nieuwe huizen waar ze liefst met de hele familie kunnen intrekken, ook Montana wordt erbij betrokken. Vinden ze een nieuwe geschikte woning waar ze met de hele familie kunnen intrekken?

Bij het bezichtigen van een mogelijke nieuwe woning moet Martien nog iets bekennen aan Montana. In Hengelo had het de avond ervoor gevroren, waardoor er een laag ijs op de auto’s lag. Martien wou nog even naar de winkel maar vond geen ijskrabber. 'Toen heb ik per ongeluk met een kentekenplaat die ik in mijn auto had liggen de ruiten zo schoon gemaakt... Allemaal krassen op die ramen.' Erica vindt het vreselijk, Martien zal de ramen moeten laten vervangen. 'Altijd moet ik hem in de gaten houden, anders gaat het niet goed', vertelt Erica.

'Chateau Meiland', donderdag 9 september om 20.35 uur op Play5.