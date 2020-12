De Meilandjes maken het huis van de kerstman onveilig

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De familie Meiland geniet met volle teugen van hun sneeuwvakantie in Zweden. In een magisch winter wonderland gaan ze op pad met husky's, overnachten ze in een ijshotel en worden ze uitgenodigd bij de Kerstman thuis.

Hun vakantiehuisje toveren ze om in een kerstpaleis zoals alleen de familie Meiland dat kan. Martien duikt de keuken weer in en samen vieren ze kerst met veel gezelligheid en cadeaus.

De allerlaatste en extra lange aflevering van Kerst met de familie Meiland, dinsdag 29 december om 20.35 uur op VIJF en VIJF.be.